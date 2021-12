¡Llegada boriana! Ahora hay historia. Definitivamente dejaremos claro cuándo llegará »ILMETEO.it

Clima: ¡Llegada de Borian! Ahora hay historia. Definitivamente dejémoslo claro cuando llegue.

¿Borian o Boran? Veamos si llega y cuando Pronto revelaremos si llegarán Borian o Boran y cuándo, lo que prefieras, como hemos mostrado en varias ocasiones, ya que nuestro idioma se deriva del griego y luego del latín (no del ruso), y siempre. ya que en griego antiguo. Encontrar la palabra Boreas que, debido a la transformación de o to ue de e a i, el paso a Buria (n) o Buriana es inmediato, tanto es así que en muchos dialectos italianos, Buriana ha seguido refiriéndose precisamente a Boryan. Otras palabras idiomáticas que pueden estar directamente relacionadas con el ruso deben ser rechazadas, si se dice lo contrario, está claro que la palabra rusa buran deriva de la misma raíz común griega e indoeuropea, pero con cambios derivados del uso de un idioma. que no sea italiano.

Pues a estas alturas solo nos queda esperar al Burian entre Nochebuena y fin de año … ¡las condiciones ya están dadas y la previsión meteorológica para el Centro Europeo ha abierto algunos flashes! Definitivamente aclaremos a Borian …

el viento frío borian Que durante el invierno, sobrevuela las interminables tierras de Siberia y las estepas kazajas hacia los Urales o las llanuras sármatas de la Rusia europea. Algunas veces ráfagas de viento Desde el viento puede llegar 100 km / h acompañados de tormentas que provocan una fuerte disminución de la visibilidad Aumenta notablemente la sensibilidad al frío. Este evento en particular generalmente permanece confinado a Rusia o a la mayor parte de Europa del Este, sin embargo, En algunos casos también puede aparecer en Italia. Por ejemplo, recordamos los de 1996, 2006, 2012 y finalmente febrero / marzo de 2018.

A continuación informamos sobre Principales características de Borian.

viento helado La característica principal es que se trata de una corriente de aire glacial porque proviene de una zona donde hay una «película fría», es decir, una capa de aire muy fría y densa cerca del suelo y no más de 1000/2000 metros de altura.

montañas nevadas – Al entrar, las precipitaciones provocadas por las nubes pueden convertirse en auténticas tormentas de nieve.

temperatura – En presencia de un burian, por sus características, puede bajar las temperaturas hasta 10 grados en muy poco tiempo. El último mapa realizado por el Centro Europeo el 17 de enero de 2021, temperaturas 850hPa