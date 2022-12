temperaturas, cálidas de África en pleno invierno con picos de 25°C; A ver dónde »ILMETEO.it

Clima: Temperaturas cálidas de África en pleno invierno con máximas de 25°C. vamos a ver donde

Temperaturas de hasta 25 grados centígrados en los próximos díasAcabamos de pasar el solsticio de invierno, pero por ahora no hay rastro de la estación fría. sobre nuestro país El clima sigue afectado por los vientos cálidos de África que llegará en los próximos días termómetros levantarse para tocar picos 25 °C.

Así que nos dirigimos mil veces anomalía en el frente térmico. Aunque ha habido lluvias torrenciales e incluso nieve en los Alpes en el último período, las temperaturas, especialmente en algunas partes del país, aún no pueden tener connotaciones invernales, al menos no de manera permanente. Las únicas áreas donde se registran temperaturas más cercanas a nuestros estándares De este período es el más septentrional de este estado. llanuras Oye fondo del valle Dónde están ubicados Bolsas de aire frío que, a diferencia del aire más cálido a gran altura, provoca la formación de niebla Y el nubes bajas que, al reducir la radiación solar, mantienen así un contexto climático menos benigno.

Pero para los que esperaban que llegara el verdadero invierno, las malas noticias no acaban aquí como en los próximos días. huracán de navidad tomará además de poder Desde las tierras cálidas del continente africano no sólo se conservan frecuentes condiciones de estabilidad atmosférica, sino escenarios climáticos verdaderamente anómalos en algunas regiones.

Bajo estrecha vigilancia estarán por encima de todo Sur y la hora segunda islas principales: En estos sectores, además de hacer sentir más el aire cálido africano, también tendremos un contexto meteorológico dedicado a cielos soleados. En el un mapa A continuación te mostramos temperaturas extremas programado para el día cumpleaños: en las áreas coloreadas en rojo También se espera que los valores estén cerca de 24/25°C; Se esperan temperaturas alrededor 18/20°C En las áreas marcadas con Aparato de relojería Y finalmente tenemos las regiones coloreadas. Color verde Las diferencias serán cercanas a los 20°C ya que las temperaturas extremas en estos sectores lucharán por cruzar el umbral. 6/8ºC. Temperaturas máximas esperadas para el domingo 25 de diciembre, día de Navidad

Para agudizar aún más esta anomalía climática, su duración potencial nos interesará desde entonces, al menos hasta el 29/30 de diciembreY el No hay signos particulares de cambio. en circulación general.

Solo queda esperar nuevas actualizaciones para ver si hay alguna novedad.