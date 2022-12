Chiara Nasti y Mattia Zakani se casaron el 20 de junio de 2023

Los dos se convirtieron recientemente en padres, el 16 de noviembre, del pequeño y amado Tiago.«Pesó poco más de tres kilos. Fue una cesárea de emergencia. No se esperaba. Habría tenido un parto vaginal pero ya no fue posible porque a Thiago se le estaba cayendo el corazón y no podíamos arriesgarnos». Sin embargo, hace seis meses, a principios de agosto, Mattia Zaccani hizo su propuesta de matrimonio con el impactante anillo clásico que le regalaron durante una cena romántica con vista al mar y, por supuesto, documentando todo en las redes sociales. «La quiero Sìsìsì. No puedo esperar para ser tu esposa», escribió Chiara Nasti en Instagram.

No solo. Inmediatamente después de esperar la noticia de la boda, La influencer también había anunciado que quería otro hijo con el futbolistaDestacando que la boda se iba a realizar primero: «Nos casaremos primero, porque quiero disfrutar de todo… Entonces sí, seguro». Tal como escribieron en las redes sociales («Te amo loco»), los dos están más enamorados que nunca, desafiando las miles de críticas de los haters que desde hace tiempo monetizan a la influencer.

De hecho, son una pareja que siempre está en el centro de la polémica.. Por ejemplo, para revelar el género, Cuando alquilaron el estadio olímpico para avisar a todos que la cigüeña traerá un niñoEn aquella ocasión, el lugar faraónico no fue del agrado de todos. No solo. Confesiones de un influencer El peso del embarazo desató a los haters. Pero siempre han prestado atención y ahora están planeando el mejor día de sus vidas, como en un cuento de hadas. Definitivamente van a hacer grandes cosas y alguien definitivamente dirá…