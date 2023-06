Temblores, rigidez y lentitud de movimientos: estos son algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson Aquí hay otros eventos que no deben ser subestimados.

Los síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson no son solo los que todos conocemos. Estas son algunas de las señales a las que debemos prestar mucha atención

Fue descrita por primera vez por James Parkinson en 1817, un médico nombró la enfermedad de Parkinson en honor a la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. Es un síndrome que incluye múltiples síntomas, desde rigidez muscular hasta temblores, que pueden aumentar en caso de ansiedad. Con el tiempo, los síntomas empeoran e incluyen una marcha incómoda, encorvamiento y trastornos del equilibrio, pero estos son algunos de ellos. Signos típicos de la etapa inicial.A menudo se pasa por alto.

en este momento Es muy difícil establecer las causas. relacionados con la aparición de la enfermedad de Parkinson. Si bien por un lado asumimos el papel de la exposición a determinados tóxicos como plaguicidas, metales y productos químicos, es innegable que también se hace referencia a estilo de vida incorrectoO genética, infecciones específicas o presiones genéticas alteradas. Aunque todavía no existe una cura definitiva, si se toma a tiempo y se afronta positivamente, se puede controlar la enfermedad sobre todo en sus síntomas: Sin embargo, estos son los primeros signos. Eso debería hacer saltar las alarmas.

Enfermedad de Parkinson, no solo escalofríos: cuide su sueño

patología Afecta entre 8 y 18 personas De cien mil cada año, la enfermedad de Parkinson presenta muchos de los síntomas típicos, entre ellos temblores y fatiga en el movimiento, aunque mucho antes de que aparezcan pueden enviarnos señales muy concretas. Según el neurólogo Rezark del Young Onset Center de la American Parkinson’s Association, Obtenerlo lo antes posible es crucial Porque gracias a los medicamentos disponibles hoy en día, es posible ralentizar el curso de la enfermedad: cuando se trata de rigidez y temblores, 40 a 50 por ciento de las neuronas en realidad se pierden productores de dopamina.

Según los neurólogos, se debe prestar atención a la condición del sueño conocida como RBD, movimientos oculares rápidosDurante el sueño REM, un sueño profundo, las personas con RBD pueden gritar, patear o apretar los dientes, así como atacar a quienes duermen a su lado. Según Rizk, El 40% de las personas con RBD pueden desarrollar posteriormente la enfermedad de Parkinson Incluso diez o quince años después, estos problemas de sueño salieron a la luz. Además de este síndrome, la apnea del sueño y el síndrome de las piernas inquietas, es decir, las contracciones constantes, también se asocian con la enfermedad de Parkinson.

Problemas de olfato y expresiones faciales.

Se conocen pocos síntomas y, a menudo, es la primera advertencia de una predisposición a la enfermedad de Parkinson. pérdida del sentido del olfato Y según Razak, esto también acompañará a la pérdida del gusto: cuando las células que producen dopamina, un mensajero químico que transporta señales, mueren y luego mueren. Tanto el olfato como el gusto están en riesgo: Como hemos visto, la dopamina y las neuronas que la producen son las protagonistas de la enfermedad de Parkinson.

Por lo tanto, si notas una pérdida repentina del sentido del olfato, acude al médico y cuéntale todos tus síntomas, para que examine a fondo tu estado y te recomiende exámenes más específicos. en la misma vena, La deficiencia de dopamina puede conducir a la rigidez de los músculos facialesprovocando un rostro inexpresivo: los primeros síntomas son lentitud para sonreír, mirar a lo lejos o fruncir el ceño.

Dolor de cuello y cambios en la voz

Es un síntoma muy común en las mujeres. Lo que tienen con la enfermedad de Parkinson es dolor de cuello, que muchos de ellos citan como el tercer signo más común después de la rigidez y los temblores. Cuando se trata de la enfermedad de Parkinson, El dolor de cuello persiste en el tiempo No desaparece en pocos días, como sí ocurre en caso de distensión o contractura muscular. Se siente como entumecimiento u hormigueo en momentos que no son urgentes ni molestos: en caso de que no desaparezca, es una buena idea hacer una visita.

Del mismo modo, los científicos lo han notado. Incluso la voz de las personas con enfermedad de Parkinson Tiende a cambiar con el tiempo. Uno de los primeros signos es precisamente el siguiente: además de la mala pronunciación de algunas palabras, se dificulta hablar con claridad precisamente por la rigidez de los músculos faciales: es uno de los signos más característicos, y por ello es bueno. Para dirigirlo a tus amigos y familiares en caso de que lo notes.