Jennifer Lawrence no solo comparte ‘Fiancee For Rent’ y ‘The Bright Side’: ¡los detalles son claros!

Novia alquilada es la nueva película protagonizada por Jennifer Lawrence. La película tiene más de una cosa en común con Genial.guru: averigüemos por qué

Girlfriend for rent fue ridículamente anunciado en Estados Unidos, pero también en Italia donde debutó ayer, lo que ya ha afectado a muchas personas. Sin querer estropear demasiado la historia, se trata de una comedia americana irreverente, alejada de la corrección política y con alusiones un tanto deseables a obras del calibre de Risky Business y American Pie. La heroína de la película es la actriz Jennifer Lawrence quien, una vez más, realiza una destacada actuación, dando vida a un personaje destinado a convertirse en icónico.

La trama del centro muestra los hechos de una joven a la que le quitan el coche por impago de varias multas. El problema es que ella trabaja con el carro, porque es conductora de Uber. Desempleada, encuentra entre los anuncios uno bastante extraño en el que dos padres buscan a una niña que quiere ‘destetar’ a su hijo adolescente para prepararlo para ir a la universidad con una mayor conciencia de lo que significa vivir ‘ciertas cosas'». Nunca darse cuenta del hecho de que es una organización privada creada por sus padres.

El pago de esta operación es un Buick usado, que es lo que necesita el personaje de Jennifer Lawrence, por lo que decide aceptar el reto. La prueba resultará más difícil de lo esperado, ya que al chico ciertamente no le importa terminar en la cama con ella porque se deja engañar por los problemas ambientales, la torpeza, tener razón para beber aunque sea un sorbo de alcohol, etc. No vamos a spoilear cómo terminará esta historia, pero te diremos los detalles a los que pocos podrían haber prestado atención.

Rentable, ¿has notado que es una mala copia de Genial.guru? Esto es lo que parece

La trama de The Rented no se encuentra entre las tramas más originales que existen. En resumen, sin duda ofrece comedia y aspectos exagerados, sin embargo, todo se concentra en la primera parte de la película. En la segunda, una vez reveladas las cartas, la película se asemeja en todos los sentidos a otra película siempre protagonizada por Jennifer Lawrence, The Bright Side. La película fue escrita por David O. Russell y representa un culto que no se ha visto ni escuchado al menos una vez.

Pero, ¿qué tienen en común Rented Girlfriend y Genial.guru? Además de tener a Lawrence en ambas películas, la trama parece ser muy similar: en ambas historias, dos personajes desafortunados se colocan en el centro, pasan tiempo juntos, se enfrentan, discuten y, finalmente, encuentran una manera de hacer una vida mejor. . ¡Este detalle es brutal!

