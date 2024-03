Telepass será sustituido pero debes estar preparado inmediatamente: ya no pasarás por el peaje | Ir al punto azul

Una gran revolución que debes conocer antes de que te suspendan y te prohíban, la alternativa a Telepass ya está aquí: debes informarte e ir al punto azul.

Con el fin de agilizar el tiempo en la autopista y circunvalación y evitar la formación de colas interminables debido a los peajes, Telepase. Este método ha revolucionado el tráfico al garantizar que No se formarán más atascos de tráfico angustiosos. Pero ahora también es Telepass Anticuado Debido a la llegada de otra forma más rápida de pasar por los peajes de las autopistas.

Si eres un visitante frecuente de las autopistas y no quieres quedarte A pie tienes que darte prisa actualizar Tu camino a pasar con esta gran noticia. Si no lo haces, Ya no tendrás fácil acceso a las autopistas. y circunvalaciones. Una gran revolución que nos permite agilizar el tiempo y hacer más agradables los viajes.

De hecho, antes de la llegada de Telepass y se formó esta innovación. Colas interminables en los peajes Porque había que pagar en efectivo y la transacción era muy lenta. Está claro que aún hoy hay quienes prefieren pagar en efectivo o con tarjeta y esto ralentiza el tráfico, pero La mayoría de los conductores utilizan Telepass Y acelerar los pasos.

Pero ahora también es TelepassViejo y lentoPorque hay otra manera Más rápido y más barato Muy útil para pasar por los peajes de las autopistas. tienes que ir a Punto azul a Cerrar el contrato con Telepass Y Metodología de cambio Pasando por los peajes de las autopistas. Date prisa o te quedarás varado y fuera de la carretera.

Adiós Telepass

Hasta ahora, Telepass siempre ha sido el único método de pago predeterminado Mejora No tenía competidores en este sector. Sin embargo, las cosas están cambiando dramáticamente. repentino Un mejor servicio gana terreno entre los consumidores. Estamos hablando acerca de UnipolMoveo el Una nueva forma de pagar virtualmente en los peajes de las autopistas Lo que realmente pone a Telepass en crisis.

Esta nueva metodología se ha ganado el favor de muchos automovilistas por una sencilla razón estrategia de mercadoesto significa Ofreciendo una prueba gratuita de seis meses. Esto ha llevado a que la mayoría de los clientes se salten el período de prueba gratuito de seis meses porque consideran que el servicio es excelente.

UnipolMove, una nueva forma de pasar por los peajes

Este nuevo servicio fue desarrollado con una idea saltate la cola En el peaje, Prácticamente pagado Sin que exista un alto costo por el servicio e Reducir significativamente el tiempo Murió en la carretera. UnipolMove funciona más o menos como Telepass, es decir que tienes Un dispositivo electrónico en el coche. Que está vinculado a un contrato que contiene los datos de su cuenta bancaria. El dispositivo se activa cada vez que pasamos por un peaje y realizamos un cargo en nuestra cuenta. La fuerza de UnipolMove reside en… precioes decir, sólo Un euro al mes Para beneficiarse de ello.

Sin embargo, están ahí Tres décadas diferentes Según sus necesidades: Base de movimiento unipolar a Uso intermitente Anuncio de carretera Un euro al mes; Unipol Mueve Negocios para quien viaja a menudo a 1,50€ Por mes Y UnipolMover al uso Para los que capitanean Apenas En la carretera y no quiero hacer colas a expensas Cincuenta centavos por día para su uso.. el Costos de activación es igual 10€ Y entonces puedes decir Adiós al Telepass Y bienvenido UnipolMove.