Alfio Bottaro ya no sabe cómo decirlo: “No puedes soportarlo” | El odio se revela en términos muy claros

No todo el mundo puede apreciar la comedia de Alfio Bottaro, pero hay quienes no la soportan más. Sus palabras lo dicen todo.

Alfio Botaro Es uno de los protagonistas de «Siempre es mediodía», el programa que conduce Antonella Clerici y que en cada episodio presenta recetas genéricas que pueden recrear cómodamente desde casa. A diferencia del resto de personas del equipo del programa, que en su mayoría son chefs o expertos culinarios, No tiene nada que ver con el mundo de la cocina..

De hecho, fue incluido en el elenco del programa. Con el objetivo de entretener a quienes lo siguen desde casa Nacido en'artista Por transmisión de infecciones.

A pesar de eso Parece que no todos son capaces de apreciar la manera que tiene Alfio de entretener a la gente.. De hecho, suele ser criticado por los seguidores del programa.

Pero nadie pensó que alguien lo haría. Llegué incluso a no tolerar más su presencia en «Siempre es mediodía».. Lamentablemente, las palabras de esta persona son muy claras al respecto.

Puede pasar que no le gustes a la gente también por eso. Es imposible ser amado por nadie.. Sin embargo, esta vez parece que Alfio Botaro se ha pasado de la raya con su forma de hacer bromas.

Parece que la gota que colmó el vaso y que inició el comentario fue A El telón entre Alfio Bottaro y Antonella Clerici. Alfio apareció en el estudio de Antonella Clerici con Enorme fábrica de Antonella Clerici de Vittorio GarrónY su socio y también un amigo muy querido de Alfio Bottaro. A pesar de la ternura de ese momento, hay quienes no pueden apreciarlo.

Según algunos, hay demasiados

A diferencia de muchos otros sketches en los que Alfio Bottaro se disfraza de miles de maneras, este lo interpretó con Antonella Clerici. fue realmente conmovedor.

Sin embargo, hubo quienes no lo apreciaron. Un usuario de Instagram comentó toda la historia con incredulidad. Alfio Bottaro es una persona insoportable, intrusivo e innecesario para la transmisión. Estas fueron sus palabras: «Me gustaría saber por qué está Alfio en el programa, no lo soporta, siempre está comiendo y es muy quisquilloso, no veo la necesidad.“Hay mucho veneno en tan pocas frases.