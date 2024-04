Telegram ofrece una oportunidad imperdible: a partir de ahora todo cambia, esto es lo que puedes hacer

Se avecinan grandes novedades para Telegram y por fin hay una oportunidad que no puedes dejar pasar. De eso se tratan los beneficios garantizados.

Si por un lado hay wasap Que sigue siendo la marca líder en lo que a plataformas de mensajería se refiere y por otro lado hay que tener en cuenta todas estas cosas. Hechos alternativos Que sigue batiendo récords. Obviamente uno de estos cable Que, debido a sus características a menudo únicas, es para muchos El mejor servicio de mensajería de todos los tiempos.

Está claro que aún no ha llegado el momento de que la empresa de Pavel Durov Para sentarse en los laureles. Más bien, tenemos que poner el pie en el acelerador y lanzar nuevas herramientas que pronto podrán resultar muy útiles para todos. Hay una oportunidad en particular. Los cuales serán presentados y no se pueden perder. A partir de ahora todo cambiará, esto es lo que debe hacer y cuándo. ¡No tienes por qué perdértelo!

Telegram lo cambia todo: esto es lo que puedes hacer

Después de una larga espera, finalmente llegamos. También en Telegram Existe la posibilidad de transferir tu cuenta básica En tu perfil empresarial. Para que pueda disfrutar de muchas herramientas y funciones comerciales. de entre ello chatbots de inteligencia artificial, Muy útil para gestionar todo de forma inteligente.

Estas funciones ya están disponibles de forma gratuita para los suscriptores Premium. Mientras que para las cuentas clásicas el precio que se debe pagar es: 4,49 € al mes o 33,99 € al año. Para habilitar Telegram Business al instante, simplemente vaya a la configuración de la aplicación y luego toque la pestaña relacionada con su perfil profesional. Pero, ¿cuáles son las innovaciones clave de las que puede beneficiarse?

empecemos desde Mapa detallado Con tu ubicación e información de cómo llegar a la tienda, para incluirla en tu perfil. También hay La página de inicio será editable, Con pegatinas, imágenes y textos. Y luego no puedes olvidar recursos rápidos, Cualquier acceso directo para enviar mensajes predefinidos a los usuarios.

Al lado de mensajes de bienvenida, Marcas de ausencia, etiquetas de chats y creación de enlaces dentro de las conversaciones. Finalmente, se introducirán los chatbots, que se integrarán en el flujo de trabajo para estar disponibles. El asistente de IA es capaz de gestionar los chats.

Una decisión tomada por Pavel Durov que está en línea con las últimas cifras registradas por Telegram. Hace apenas unos meses, se alcanzaron Hasta 5 millones de suscriptores Premium. Un resultado más que positivo, que impulsó al gigante a seguir adelante y expandirse también en el sector empresarial.