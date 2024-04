Liga italiana, Cagliari-Atalanta 2-1 y Verona-Génova 1-2, noticias y fotos – Fútbol

Cagliari-Atalanta 2-1 Noticias Verona – Génova 1-2 Noticias En el trigésimo primer día del torneo

En el minuto 86, Cagliari – Atalanta 2-1 – gol de Ruggeri

En el minuto 71, Verona – Génova 2-1 – El gol de Swiderski fue anulado por el VAR por fuera de juego.

En el minuto 58, Verona – Génova 1-2 – Gol de Gudmundsson

En el minuto 45, Verona – Génova 1-1 – Gol de Ekuban

En el minuto 42, Cagliari – Atalanta 1-1 – gol de Augello



En 13' Cagliari – Atalanta 0-1 – Gol de Scamacca

En el minuto 8, Verona – Génova 1-0 – gol de Bonazzoli

Gilardino mete en problemas al Verona y el Génova consigue la remontada



Golpe genovés a Bentegodi. Los Rossoblu se adelantaron primero con el gol de Bonazzoli Veronese, luego Ekuban y Gudmundsson marcaron el gol 11 relámpago de Gilardino. Victoria importante para el Génova, pieza decisiva para ratificar la salvación de los Griffoni. Una derrota agrava el problema del Verona que pierde terreno y vuelve peligrosamente a sufrir el dolor del infierno en la carrera por la redención. Gialloblù está dispuesto, pero nuevamente paga el precio de las dificultades del ataque; El Génova, después de cuatro partidos sin los tres puntos, vuelve a encontrar el sabor de la victoria. Verona empezó rápido y marcó el segundo gol consecutivo de Bonazzoli: Cabal recuperó el balón, disparo milimétrico de Lazovic, buen control de Bonazzoli, pésima lectura de Martínez y el exdelantero de Salernitana tocó la portería con facilidad y descuido. Todo parece cuesta abajo para el Hellasporque al Génova le cuesta mucho llegar al área de Montepu y al Verona muestra un ritmo alto y una agresividad que resta tiempo al juego de los jugadores de Rossoblu. Pero con el paso de los minutos el Génova se hizo con el dominio del terreno de juego y su calidad también mejoró con Gudmundsson más implicado en la maniobra. El empate llega en los créditos finales de la primera parte: Ekuban tiene buena suerte al rematar la rápida jugada del Génova, ya que el desvío inicialmente falla, pero el desafortunado toque de Lazovic permite al delantero visitante repetir el gol. Hellas también pareció empezar fuerte en la segunda parte, pero con la primera buena jugada de su rival los amarillos y azules volvieron a rendirse. Ecoban utiliza el cuerpo, Vázquez juega como un equilibrista con regates brillantes y su zurdazo desde cerca es bloqueado por Montepu, pero Gudmundsson lo ve y lo mete en la red.. Abajo, Baroni rediseña la muy agresiva Verona; Dentro Mitrovic y Sviderski y poco después también Henry. Verona empató con el polaco Swiderski, pero el VAR detectó un fuera de juego milimétrico de Mitrovic, que dio el pase decisivo, y Manganiello anuló. En la fase final del partido, el partido estaba fijado a un solo gol, y el Génova intentó reiniciar el juego, y cuando lo hizo siempre fue peligroso, pero el cabezazo de Thorsby fue bien detenido por Montepo. El final es un verdadero asedio. Verona está orgullosa pero Génova está fuerte y celebra la victoria en Bentegodi.

Cagliari salva y Atalanta gana



El Atalanta hace escala en Cerdeña antes de ir a jugar contra el Liverpool. Tal vez porque estaban distraídos por Europa, jugaron mal y perdieron, 2-1 ante el Cagliari, que ahora está dando un gran paso adelante en términos de supervivencia. El cabezazo de Viola fue decisivo en el minuto 43 de la segunda parte. Quizás los jugadores de Bérgamo se engañaron temprano y marcaron en el minuto 13 gracias a Scamacca. No tuvieron en cuenta la fuerza de la desesperación del Cagliari con la afición iluminándose tras un penalti no pitado por un contacto entre Hateboer y Mina. A partir de ese momento, Domus se convirtió en un caos. Pero sobre todo un infierno para el Atalanta. El empate fue para otro héroe improbable, Augello, al final de la primera parte. Para Atalanta, la carrera por Europa se volvió un poco más complicada: la derrota alejó a los nerazzurri de Bolonia y Roma. Mientras se acerca el Nápoles. Sí, hay un partido del que recuperarse, pero no fue una buena señal. El control del Atalanta duró unos veinte minutos. Luego Cagliari volvió al campo con carrera, ganas y confianza. Hasta el final. Ranieri había abandonado a Zappa y Lapadula para aprovechar el físico de Slimana y la agilidad de Shomurodov, creyendo que el juego se trataba sobre todo de contraataques rápidos. La unidad también es diferente, con un promedio de tres en lugar de dos para crear densidad. En el minuto 13, el gol: balón a Lobkemann por la izquierda y raso al centro del 11. Skamaca con mucho estilo, con el taladro, mete en la red: casi un boleto. Cuestión de timing, espacios bien cubiertos, juego: el Atalanta se movía con los ojos cerrados. En ese momento, Cagliari sólo podía centrarse en el espíritu, la buena voluntad y la fuerza de la desesperación. Luego el campo se incendió, sobre todo por un contacto en el área detrás de Mina, que pareció poder hacer algo tras un centro de Nández.. Y allí, entre la multitud enfurecida, Cagliari, medio muerta, resucita. El empate fue una habilidad de Shomurodov: el uzbeko, ayudado por Gaetano, despejó a cuatro defensores nerazzurri. Luego descargó su carga hacia la izquierda hacia el desprevenido protagonista, Augello. Sólo contra Carnesecchi el exjugador de la Sampdoria cometió algún error. Para él, el primer gol con la camiseta del Cagliari y el quinto en la Liga italiana. En la segunda mitad, Gasperini, entre la rotación ante Europa y las necesidades inmediatas, intentó dar menos puntos de referencia en ataque eliminando a Scamacca. Hateboer y Koopmeiners también se retiraron. Inside Packer, Torre y De Ketelaer. Las cosas fueron terribles y el equipo no anotó ni un solo gol: Torre y De Ketelaer estaban perdidos y Skovet no corría peligro real. ¿Cagliari? Siempre ahí, dispuesto a luchar y empezar de nuevo. En el minuto 43, episodio clave: la habitual carrera de Luvombo hacia la derecha. Luego la cruz: Jemisetti está aturdido. Y Viola se convierte en Pavolity. Para Cagliari, la clasificación sonríe: decimotercer puesto, la zona caliente a cuatro puntos.

