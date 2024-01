Teclado de ordenador, no tienes idea de cuántos gérmenes y bacterias alberga: límpialo así y quedará como nuevo

No todo el mundo sabe que el teclado del ordenador también debe limpiarse periódicamente. A continuación te explicamos cómo hacerlo utilizando estos sencillos trucos.

el limpieza de la casa A nadie le gustan. O al menos hay algunas personas que los disfrutan. Aunque esto debe hacerse no sólo para mantener la casa. Ordenado pero también estéril.

¿Cuál es el significado de estéril? Hogar Libre de gérmenes y bacterias.. Para hacer esto es necesario Limpiar incluso aquellas cosas en las que nunca pensamosUn ejemplo es el teclado de una computadora. De hecho, muchas personas no saben que es una de las cosas que alberga una gran cantidad de gérmenes y bacterias.

Descubramos cómo limpiarlo de forma eficaz utilizando estos sencillos trucos.

Teclado de computadora: así es como se limpia para que vuelva a parecer nuevo

Hay cosas que tocamos todos los días que acumulan polvo, suciedad, grasa de la piel, pelos de mascotas, pelos y migas. Entre estos seres también hay Teclado que se convierteUn ambiente ideal para que los gérmenes y bacterias se multipliquen..

Sin embargo, una limpieza eficaz no sólo elimina las bacterias y los gérmenes (que pueden suponer un riesgo para la salud), sino que también le da a su teclado una nueva vida. De esta forma funcionará mejor y no afectará al dispositivo electrónico. En definitiva, es purificación. no subestimes Lo cual se puede hacer de forma sencilla.

Entre otras cosas, hacer esta limpieza “doméstica” puede ser más divertido que muchas otras tareas (piense en limpiar los accesorios del baño, por ejemplo). Además, no necesitas muchas herramientas ni productos, sólo algunos procedimientos. Sigue paso a paso.

Antes de comenzar a limpiar, deberá Desenchufe su computadora o computadora portátil del tomacorriente. Entonces será necesario Agite el teclado al revés Para quitar todo el polvo.

En este punto puedes utilizar un lata de aire comprimido Para limpiar el teclado, teniendo cuidado de no crear condensación que podría acabar dentro de las teclas provocando daños (más si es un portátil).

Alternativamente, puede utilizar un pequeña aspiradora Con el accesorio adecuado o Pastas o geles adhesivos. Este último se esparcirá por el teclado y, como es pegajoso, la suciedad se adherirá al adhesivo. Evidentemente se deben aprovechar las características específicas del ordenador para no dañarlo.

Otra opción para pastas o geles adhesivos es utilizar… La parte pegajosa de la cinta adhesiva o la cinta adhesiva.:Sin embargo, los resultados no serán efectivos.

Alternativamente, para deshacerse de las manchas «de grasa», puede utilizar un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol. Alternativamente, un paño de microfibra bien escurrido también servirá para que el alcohol (o cualquier limpiador utilizado) no se filtre y cause daños irreparables en el teclado tanto de tu ordenador de sobremesa como de tu portátil.