Taylor Swift, así es como estar en primera fila en el concierto: ‘Speeds’ se llevan a cabo ahora (pero ojo, nada es oficial)

Fuera de la autopista M5 de San Siro, donde tendrán lugar dos de las citas de la estrella del pop, han aparecido en los últimos días algunos anuncios extraños. “Nos reuniremos todos los días en los siguientes horarios para el ingreso a los grupos de Telegram que formarán una cola electrónica”, leemos en hojas de papel A4.





La reina indiscutible del pop internacional Taylor Swift Vendrá a Milán con «Tour de las edades«, la etapa europea de esta increíble gira que batió récords. Entre la venta de entradas, el aumento del PIB en los países que visita y la amnesia de los fanáticos, se espera que la estrella del pop esté aquí. En Italia los días 13 y 14 de julio Para dos fechas con entradas agotadas en el Estadio San Siro de Milán. Y aquí específicamente personas. Swifties (No confundir con paños que recogen polvo) Está organizado lo mejor posible para la gestión de la guardería.

Una iniciativa informal y claramente no autorizada. En los últimos días han aparecido algunos anuncios extraños fuera de la autopista M5 en San Siro. “Nos reuniremos todos los días en los siguientes horarios para el ingreso a los grupos de Telegram que formarán una cola electrónica”, leemos en hojas A4. Los horarios, que aparecen en el centro de los dibujos en blanco y negro, son una “señal” de una organización sorprendente que sería la envidia de las oficinas de correos y oficinas municipales. “Nos vemos frente a la salida de la M5 en San Siro el 16/12/21. Pedimos a todos que cumplan estas reglas con respeto mutuo y sentido común”. Lo hiciste bien. Como forma de apelación, Los aficionados deberán presentarse con su identificación a partir de hoy y 3 veces al día. Para no perder el acceso prioritario a las puertas.

Las redes sociales se dividieron inmediatamente entre aquellos que no viven en Milán y claramente no pueden llegar al estadio días antes del partido y aquellos que valoran la gestión remota. Atrás quedaron los tiempos en los que acampábamos en una tienda de campaña para reservar plaza y tener el número escrito con rotulador en la mano (aquí también tocamos en casa con las actuaciones en directo de Laura Pausini, Vasco Rossi o Ligabue). Si la regulación en Italia comienza unos 15 días antes, Pero en Argentina, algunos fanáticos decidieron hacer fila con 5 meses de anticipación. Después de todo, ir a un concierto debe ser divertido y entretenido (no estresante ni ansioso). ¡Por eso te aconsejamos que no caigas en la trampa de estas iniciativas no oficiales! ¡Buena fiesta!