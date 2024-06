“El sarcasmo es como ir al gimnasio, esfuerzo positivo”.

La de Ariana Porcelli Safonov Es uno de los nombres más interesantes del panorama artístico italiano. Talento cristalino, puro e inmaculado. Además de una extraordinaria atención al detalle y al lenguaje. Los suyos no son monólogos cómicos. Seamos claros, nos reímos, y con frecuencia. Pero su sátira incita a reflexionar a quienes lo escuchan. Está destinado a crecer.

Ariana, ¿cómo te presentas?

«No puedo llamarme actriz porque no he estudiado ni un día para esto. Escribir es lo único que puedo hacer, así que expreso mis pensamientos. Por eso me gusta decir que escribo».

Después de estudiar en Roma se fue a Madrid donde presentó un programa de televisión. ¿Cómo acabó el viaje de Madrid a Oltrepo Pavese?

«Necesitaba estar solo un rato. La zona de Oltrepo Pavese está situada a unos setenta kilómetros de Milán. Una distancia que no parece muy lejana, sino más bien, si se tiene en cuenta que en la zona en la que vivía no había realmente «ciudadano».

En cada una de sus actuaciones y monólogos hay una elección de palabras muy estricta. ¿Qué tan difícil es elegir qué idioma usar?

«Hay un vaciamiento del idioma. Muchos, a pesar de sí mismos, ya no saben hablar italiano. Hay cierta dificultad para encontrar fuentes. Sin embargo, por otro lado, sólo se da mucha importancia a ciertos palabras, cuando hago eso sucede que “escribo un monólogo y me cuesta bloquear la voz dentro de mí que dice: tengan cuidado, que algo puede molestar a cierta parte de la audiencia”.

Quien se burla como tú se enfrenta a muchas dificultades.

“Ya nadie sabe escuchar el sarcasmo y el público ya no está entrenado. El sarcasmo cansa tanto a quien lo hace como a quien lo escucha, pero es un buen esfuerzo, como el que se hace en el gimnasio. Incluso encontrar un contexto para hacer presentaciones “cada vez es más difícil este tipo de cosas, pero lo hago porque hay hambre y el público me agradece el esfuerzo. Esto ya no es un espectáculo, se ha convertido en un acto casi político”. incluso con el público.»

Estará presente hoy, jueves 27 de junio, a las 20 horas, en el Beauty Festival del Castello Sforzesco de Milán. ¿Qué deben esperar quienes vienen a uno de sus shows?

«Pensar. Siempre nos reímos, pero contemplamos y también pensamos».

¿Cómo nació uno de tus monólogos?

“Me inspira lo que sucede a mi alrededor, las inquietudes humanas. La vida y la realidad me inspiran”.

¿Quiénes son sus maestros?

«El comediante Daniele Lotazzi y David Sedaris, un escritor estadounidense que tiene la capacidad de tomar lo ordinario y convertirlo en extraordinario.»

¿sueñas con el tuyo?

«Ojalá tuviera tiempo para escribir mi tercer libro».