Tarde 5 El directivo despedido por Mediaset: «Qué hay detrás»

el nuevo tarde 5 Comienza con la ambigüedad: ausencia Ermanno Corbellamuy leal a Myrta Merlín Hace mucho tiempo aire que atrae, durante el segundo episodio. Su lugar está en la silla del director. franco blanca. “No es cierto que me despidieron, inmediatamente levantó las manos en su entrevista. Blog de televisión «Se decidió, de acuerdo con Mediaset, no continuar la relación laboral. El contrato firmado era para toda la temporada». La introducción no tiene nada que ver con eso: “Hablé con ella… ella no es la razón de esto”. Qué pasó».

Por lo tanto, la verdadera razón sigue siendo un misterio: «Hay razones subyacentes, que serán analizadas… y no por mí. Pero este no es el momento de hacerlo». Y a quienes le acusan de los errores del primer episodio – como el teleprompter y las cámaras a la vista – Korpella admite: “Es parte de los errores de la retransmisión en directo. Entrenamos bastante Por razones de emergencia […] El primer bucle siempre es cero”.

Las palabras no alcanzaron a TvBlog, tanto que llegaron hasta el agente de Corbella, Duilio Simonelli: “Cuando decidimos juntos no avanzar hay insatisfacción Por el director y obviamente también por la cadena. En este momento no es posible entrar en detalles, no queremos causar polémica”.