Questa volta i ownori dell’abbonamento più amato dai giocatori saranno delusi: sono stati cancellati molti giochi dal Game Pass di gennaio.

Illinois Pase de juego di microsoft è sicuramente l’abbonamento più amato e ambito dai giocatori. Infatti con una piccola cifra mensile, è possibile giocare a tantissimi titoli, anche al day one, com’è capitato ad esempio con Halo Infinite. Infatti un titulo appena uscito può arrivare a costare anche tra i 60 e gli 80 euros, un prezzo abbastanza alto e non per le tasche di tutti. Questo abbonamento è da sempre descritto come il netflix dei videogiochi, Proprio per l’incredibile libreria di titoli a disposizione ad a prezzo davvero conveniente. Inoltre estafa l’adquisto di Activision-Blizzard da parte di Microsoft, molto probabilmente i titoli del Game Pass aumento de forma espontánea!

Infatti il ​​​​prezzo del game pass varia in base al piano a cui si decide di abbonarsi:

Game Pass: i titoli cancellati di gennaio

Solitamente i titoli offerti dal game pass aumentaro di mese in mese, aggiungendo semper più generi e videogiochi al già catálogo inmenso del pase Purtroppo pero questa volta è accaduto il contrario, infatti alcuni videogiochi no faranno più parte dell’abbonamento più amato dai giocatori, già da ¡Pregúnteme! Come detto in precedenza, la convenienza dietro all’abbonamento al Pase de juego, è proprio nel numero e qualità dei titoli offerti, cosa che purtroppo sta per changee.

Infatti alcuni titoli dovranno abandonare il catalogo del Pass già dalla fine di enero 2022 e il loro numero potrebbe aumentare, quindi se siete interessati a giocarli, bisognerà farlo da subito! Ecco di seguito la lista dei giochi cancellati.

Arquitecto de prisiones: Videogioco gestionale in cui bisognerà costruire e gestire una prigione statunitense. Interamente sviluppato in 2d, questo videogioco è una chicca per tutti gli amanti del genere.

Sombra cibernética: Videogioco a piattaforme della Mechanical Head Studios. Questo titolio dalla grafica 8bit farà felici i fan dei giochi retrò, facendovi affrontare numerosas sfide per le rovine della città di Mekacity.

Profeta de ninguna parte: Título estratégico semplice quanto accattivante, un ottimo passatempo per chi non predilige la grafica, bensì le scelte ben ragionate e le strategie vincenti.

Xeno Chrisis: Questo sparatutto arcade del 2019 saprà riportarvi alla mente il divertimento di giocare nelle sale giochi con i vecchi cabinati anni 90.

Questi titoli saranno disponibili fino al 31 de enero de 2022 e non è possibile sapere se torneranno disponibili in futuro o abbandoneranno per semper il pass di Microsoft.