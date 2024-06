Tampere en directo en el Congreso Europeo de Atletismo de Roma 2024 tras la medalla de oro: sigue la retransmisión en directo

Después de la mágica noche en el Olímpico Consiguió la medalla de oro (la tercera europea) ante los ojos emocionados del Presidente de la República Sergio Mattarella, Jimbo Tampere Vuelve a hablar en la rueda de prensa. Siga todas las actualizaciones en vivo.

7:00 pm

Terminó la rueda de prensa

Aquí termina la rueda de prensa de Jimbo Tampere.

18.45

Tampere y la «Carta a los marineros»

“Estoy muy bien. Podría haber tenido algunas heridas de guerra pero en cambio trabajamos muy bien con mi equipo hace años que no trabajo así, con problemas físicos que afectan la temporada. Estaba convencido de que la carrera saldría según lo planeado. «Está bien, y luego quedó claro que había dificultades. Una vez que encontré la pretemporada, mostré potencial, y no sé si eso fue todo porque creo que podría haberlo ofrecido». algo y más que eso, no quiero intimidar a mis oponentes.»

18.30 horas

Tampere: «¿Se divirtió Mattarella? Le preguntaré mañana»

«¿Mattarella se divirtió tanto como anoche? Le preguntaré mañana (risas, editor). Ayer salté de alegría entre la multitud. Estoy contento con el resultado, pero quiero ganar la carrera. Período olímpico.»

18.28

Tampere sobre Baltrinieri y Mattarella

«¿Paltrinieri se ha ido? Me enteré 5 minutos antes de empezar aquí. Lo llamé pero aún no me contesta. Estoy muy feliz por él, estaba nervioso pero es un atleta extraordinario y no le queda nada que demostrar a los demás». y a él mismo. Le deseo lo mejor en París, ¿quieres?» ¿Escribiste esto antes?

18.27

Grupo Tampere y Azzurro

“Es lindo vivir este grupo azul, nos apoyamos en todo y conmigo lo hacen de una manera única porque entendieron lo grande que es mi sueño”.

18.25

Tambri revela el mensaje de Barshim

«¿Barshim? Ahora comprobaré si me escribió… (Coge el teléfono, editor). Sí, me felicitó».

18.24

Baterías en la NBA

«¿NBA? No te sigo en este momento, estoy ocupado con mi temporada. Incluso con la selección nacional, estoy en contacto con Gigi y espero verlos en París».

18.21

Tampere y la diferencia entre Tokio y París

“Estoy tan concentrado como en Tokio, la diferencia es que después de 5 años había una intensa obsesión en la que tenía que demostrarme a mí mismo que lo que hacía tenía sentido. Ahora simplemente creo en ello. Hermosa obsesión: veo a Francia en todas partes”. No puedo esperar hasta el 10 de agosto, participaré primero en otras carreras, 3 o 4, el 9 de julio en Hungría, en Mónaco el 11 y tal vez el 18-19 en Ancona. Frente a mi familia y al equipo sé cuánto me han dado y qué me han dado.

18.18

Tampere y la relación con la fiebre tifoidea

“Cuando salgo a pista tengo miedo de ver la curva vacía: ayer estaba deseando salir a pista para ver si había alguien allí, no me doy cuenta de que viene a buscarme. Siempre me siento pequeño comparado con los grandes campeones y quiero seguir viéndolo así”.

18.17

Tampere sobre Valentino Rossi

«Valentino Rossi es uno de los pocos atletas que se ha mantenido igual a pesar del tremendo éxito que ha logrado. Es un ejemplo para todos, es agradable ver a una persona real, que se divierte y se divierte. Siempre lo miré. y siempre le decía: para mí yo quería ser así, “yo también quiero ser yo en la cancha, entonces eso me ayuda”.

18.15

Tampere es el chiste de la televisión

«¿Los chicos que salieron en la tele cuando fingí tirarme al suelo y quitarme los resortes de los zapatos? Eran mis mejores amigos… (risas, editor). Me decían todo tipo de cosas, desde amigos hasta amigos.» La esposa de Chiara pero todos con una sonrisa fueron una broma para hacer este deporte más divertido después de la actuación, me gusta bromear porque ya superé la lesión y decidí seguir más la temporada baja, ha cambiado, todo se refleja en mi Estado actual, siempre sigo todo a la luz de París, mi peso ahora es de 75,2 kilos, en Tokio tenía 76 años.

18.11

Tampere y todas sus banderas

“Mi primera bandera fue en Tallin en 2011. Yo era un niño entonces y quizás no me di cuenta de la importancia de los tres colores. Ahora, cada vez que me visto de azul, siento una fuerza que me empuja y me da confianza para darle a mi país. la nueva bandera”. “Mi mejor mañana será el más importante, que es lo que recibiré con Ariana Errigo. Es un gran honor ser elegida abanderada. Hasta el día de hoy sigo luchando por lograrlo, pero también estoy feliz por mí. y todo el movimiento”.

18.09

Tambores para monopolizar el campo

«¿monopolizo el campo? Tal vez, pero hago todo lo posible para dar el mejor rendimiento: todo lo que está estipulado en las reglas y me ayuda a dar lo mejor de mí, lo hago. Luego el público elige por sí mismo: hablar de faltarle el respeto a los oponentes parece descartado». de lugar.» Un lugar porque siempre soy el primero en aplaudirlos”.

18.07

Tampere: “Sólo seré feliz si gano los Juegos Olímpicos”

«Quería saltar 2,37 segundos y eso fue una buena inyección de confianza. Antepongo el atletismo y los resultados a todo, así que estoy muy contento con la forma en que comencé. Sólo seré feliz si gano los Juegos Olímpicos, por supuesto». «.

18.05

Tambores en el último salto

“¿Mi último salto de 2,37? Ese fue el objetivo que me propuse. Si te arriesgas a excederte, te arrepentirás más tarde. La lesión de 2016 no tiene nada que ver con eso. Ahora tenemos que mejorar lo que hay que mejorar”. «No lo he vuelto a ver todavía, ni siquiera un salto, pero sé lo que hice mal hasta el 2:29, pero estamos trabajando en la dirección correcta».

6 pm

“Somos el país más fuerte de Europa”

Así lo dijo el presidente de Vidal, Stefano Mei. “Impresionado por el desempeño de estos hombres”: todas sus palabras

17.45

Aumento de los ratings televisivos del atletismo

La actuación de Tampere, Patocleti, Sebellio y los demás azzurri en el Campeonato de Europa de atletismo pegó a millones de espectadores a la pantalla: Números récord

17.30

Crónicas de Tampere

El oro de Tampere vale 2,37, misma medida conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la inolvidable noche del 1 de agosto de 2021, que derivó en la victoria que compartió con Barshim. Jimbo no ha escalado estas alturas desde entonces. Es la tan esperada dedicación. También es un récord del campeonato que ostenta el ruso Silnov con 2,36 durante 18 años. Y es el combustible para París, donde perseguirá otro logro histórico: ser el primer atleta en ganar dos medallas de oro en salto de altura.

17:15

Tambores de manos en el pelo

Jimbo bromea (pero no mucho) sobre los problemas que tuvo hace un año con la nueva villa: «Me hizo enojar mucho…» leyes aquí La historia de un gran hombre, ahora héroe de todo, que se permite sin máscaras.

5 pm

Tampere en la rueda de prensa

Aquí está Jimbo. Próximamente, a las 18.00 horas, la campeona de Europa de salto de altura (y actual campeona olímpica) volverá a hablar en rueda de prensa. Después de ganar anoche el oro en el Campeonato de Europa de atletismo en Roma, Tampere aspira ahora a los Juegos Olímpicos de París. Sigue todas sus declaraciones en tiempo real.

Casa Italiana de Atletismo, Roma