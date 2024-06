Tampere anuncia su retirada, agradece a Torto Mattarella y Fiona May llora por Larissa

Nunca antes habíamos visto una Italia así. En el Campeonato de Europa y no en ningún otro evento atlético importante. Los azzurri ocupan el primer lugar del medallero y son primeros de la historia con un total de 24 medallasDe ellos, once de oro, nueve de plata y cuatro de bronce. La victoria, la glotonería es difícil de predecir en vísperas.. Dado que el apetito viene con la comida, es hora de pensar. Próximo banquete: París. La Olimpiada, como sabemos, es un plato rico. Y los Azzurri quieren estar ahí y devorarlo todo. Después del fantástico espectáculo de Roma, la atención se centra ahora firmemente en los Juegos. Para algunos, este será el primer gran espectáculo de cinco circuitos, y para otros, será el último.

Jimbo confirma: «Pararé después de París».

Es difícil tomar como certeza absoluta todo lo que dice o sugiere Gianmarco Tamperi, pero esta vez Las intenciones del Gobernante Supremo parecen definitivas: dentro de dos meses terminará su singular carrera. El propio Jimbo lo confirmó a ANSA, después de otra noche mágica bajo la mirada de Sergio Mattarella: “Nunca soñé con el récord mundial, sólo estoy obsesionado con los Juegos Olímpicos”. Y todavía:Estoy muy concentrado en París, sé cuánto trabajo puse y este fue un paso importante.Luego la afirmación: “Ser deportista es realmente muy pesado, hay que vivir exclusivamente para eso. París será el acto final«.

Lágrimas de Iappuccino y madre Fiona

¿Quién vivirá su primera experiencia olímpica? Larissa Iapichino, nueva subcampeona europea de salto de longitud: “Tenía un poco de nervios, no sé si era nerviosismo o deshidratación. Al principio sentí un poco de pánico, pero me metí en la carrera e intenté hasta el final agarrar lo mejor. Lo logré. Esta medalla es especial, delante del público local, amigos y familiares. «Es definitivamente un valor añadido. Estoy feliz de haber dado sensaciones a Italia y Roma». Él se sentó Mamá Fiona May, que la abrazó durante mucho tiempo al final de la carrera, no pudo contener las lágrimas.«Mi mamá estaba muy emocionada y me dijo: ‘siéntete orgullosa de ti misma y disfrútala porque una medalla nunca es un hecho’. Tiene razón».

Jacobs satisfecho: “El trabajo duro tiene su recompensa”

Marcille Jacobs sabe hacerlo, como Tampere. Ganó los Juegos Olímpicos. Y Marcel comprendió, después de ganar las dos medallas de oro en Roma, que también estaría entre los campeones en París. “La carrera de esta noche fue difícil, pero este relevo siempre nos da una gran satisfacción. El cambio con Matteo era desconocido, solo lo intentamos una vez, pero fue excelente. ¿Había regresado? Siempre supe que el trabajo duro siempre da sus frutos.Matteo Melozzo también se mostró preocupado: “Tuve que probar la curva, estaba un poco preocupado pero salió bien. Lorenzo Bata está de humor para bromas: “Hubo ruido, Filippo se movió temprano”. Déjame decirte: la celebración de Torto en la meta fue una de las cosas más feas que he visto en toda mi vida».

Quizás te pueda interesar Campeonato de Europa de Roma, oro para Jacobs y Torto y relevos 4×100: Larissa Iabicchino y plata 4×400, bronce para Arisi.

Los antecedentes de Torto: «Mattarella me recargó»

Y hablando de Torto, De Filippo Interesantes antecedentes sobre el discurso «motivacional» de Mattarella. Tras la decepción de la medalla de plata en los 200 metros: “El encuentro con el presidente fue muy emotivo y me recargó. Me llamó para estar orgulloso de la plata, Si él es feliz entonces yo también debería serlo. Fue muy importante antes del relevo. Agradezco a mis tres compañeros, pero también a los demás del grupo que corrieron en el calor”. Pietro Aresi, medalla de bronce en los 1.500 metros: «Por fin en el podio después de tantos sacrificios con el cuarto puesto, cada vez había casi, casi, casi. Sin embargo, 2024 es el año del sí, y casi del ya no».