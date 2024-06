El médico y candidato a alcalde, Ciucci, está hospitalizado: por isquemia cerebral transitoria

Lecce – Agostino Ciucci, director médico de urgencias del hospital “Vito Fazzi” de Lecce y protagonista de la actualidad política en los últimos meses debido a su candidatura a la alcaldía de la capital de Salento, fue trasladado de urgencia al hospital a finales de este año. Por la tarde debido a una enfermedad repentina.

Como sospechó desde el principio, debido a sus síntomas, Ciucci padecía isquemia. Afortunadamente, con el paso de las horas quedó claro que se trataba de una forma temporal. Todo debería solucionarse gracias a la terapia trombolítica. Actualmente su estado se considera bueno, pero por claras razones de precaución debe permanecer bajo observación en el departamento de neurología.

En julio, Ciucci, de cincuenta y nueve años, estaba una tarde en casa cuando se sintió mal. Regresó a casa a las 8 de la mañana, después de trabajar en el turno de noche en el hospital. Inmediatamente fue citado el 118 y personal sanitario llegó al lugar y lo trasladó urgentemente a “Vito Vazi” para realizarle todos los exámenes -empezando por una tomografía computarizada- y el tratamiento necesario. Por lo que hemos aprendido, la buena noticia es que las complicaciones parecen poco probables.

Como se mencionó anteriormente, este año Agostino Ciucci decidió dedicarse a la política activa, compitiendo por el cargo de alcalde, con el apoyo de una lista, Derechos y Libertades Civiles. A pesar de lo que podría ser una profesión exageradamente exigente, no quiso hacer uso de pases electorales para hacer la campaña, salvo los tres últimos días antes del fin de semana de consultas, porque “no convenía”. “Para quitarle el cuidado a los pacientes”, declaró recientemente en una entrevista con nuestro equipo editorial.

Así que sigan trabajando, participando en reuniones y debates y conociendo a los ciudadanos. Un período de tensión, sin duda, ante el cual obtuvo poco más de 800 votos, según los datos actuales, lo que le sitúa en último lugar respecto a los demás candidatos, pero ciertamente cree que hizo todo lo posible para representar las distintas reivindicaciones. y novedades desde el punto de vista de las ideas y de la propuesta política.

Los mejores deseos de los demás candidatos.

«Acabo de enterarme esta tarde de la repentina enfermedad del candidato Agostino Ciucci, a quien he tenido la oportunidad de conocer y apreciar en numerosas ocasiones durante esta campaña. Es una persona competente, un profesional capaz y que siempre sabe cómo manejarse. sus tareas.» “Se comparó con los demás candidatos sin pasarse nunca de la raya y con tono tranquilo. Mi tierno abrazo va para Agostino y le deseo una pronta recuperación”, mensaje de Adriana Poli Bortone.

Alberto Cicolella también tuvo una idea honesta. “A veces la vida es realmente tonta. Nos conocimos hace sólo un par de meses. Luego la política nos enfrentó, incluso cuando otros candidatos a la alcaldía abandonaron las reuniones. La última vez que nos vimos bromeé sobre mi salud. una mala gripe que llevo arrastrando desde hace días, hoy me he enterado de tu ingreso en el hospital y sólo me queda desearte una pronta recuperación, esperando que el estrés de estos días haya pasado y puedas regresar en mejores condiciones que antes. «

No faltó la aportación de Carlo Salvemini. “Ahora me entero con horror, al final de un largo día, que Agostino Ciucci ha sido ingresado de urgencia en el hospital debido a una enfermedad repentina. Naturalmente, lo primero en lo que pienso es en su familia, que le ayuda en estas horas difíciles cuando le dedicamos todo. Nuestras energías a otra cosa, la vida siempre está ahí para recordarte”. ¿Cuáles deben ser tus prioridades? Vamos Agostino, vuelve pronto a la salud.

