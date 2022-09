Suzuki S-Cross 140V: al volante de la versión híbrida completa

Dentro de la gama «alta» de la familia Suzuki, el S-Cross es quizás el modelo que más renovación ha sufrido. Hoy es un SUV más auténtico y con un carácter bien definido, muy alejado del de su primo, el Vitara. Y luego hay que decirlo: con el diseño actual, finalmente convenció incluso al público europeo mimado, históricamente con gusto exigente. Coincidir con este resultado fue la elección de desarrollar el estilo y la apariencia del nuevo Suzuki S-Cross a partir de lápices en el centro de la elegancia que Suzuki estableció aquí en Italia, en Turín. Hoy, la gama de motores S-Cross se completa con lo que se puede definir como uno en terminología. Lleno de híbrido. El privilegio que es desde la sede de la empresa japonesa no quisieron renombrarlo con alguna abreviatura incomprensible, dejándolo todo a un artificial y franco «140 volt». Suzuki ofrece una variante de panorama híbrido completo, con un rango de 12 voltios de Ignis y Swift a 355 voltios de Across, que es un complemento híbrido, no obstante.