Selvaggia Roma ha perdido a la hija que esperaba de su pareja Luca Teti

Hace apenas unos días, el ex competidor de isla de la tentación y novia vip roma salvajeEmbarazada, confió a sus fans que tenía que someterse Amniocentesis por infección con un virus al principio del embarazoCitomegalovirus. Un virus que pertenece a la familia de los herpes y que suele ser inofensivo, pero que para una mujer embarazada puede ser peligroso y amenazar el camino hacia el parto.

Esta mañana Salvaje Se sometió a un nuevo examen médico y durante la visita, lamentablemente descubrió que el corazón de su pequeña niña ya no latía. Terrible noticia la que transmitió la influencer a sus seguidores a través de una historia que publicó en su página de Instagram:

Es una noticia que nunca quise recibir y dar, lamentablemente esta mañana en una visita de rutina al ginecólogo se dieron cuenta que el corazón de nuestra pequeña ya no latía, no agregaré nada más, me estoy aferrando a mi dolor. Por favor, respétanos.