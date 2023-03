Suspensión por baja antes de los 7 años: Empresas o trabajadores que pueden solicitarla

¿Cómo funciona isopension?

El Régimen de Pensiones prevé que toda la carga de salida sea a cargo de la Corporación de Salida que, en esencia, se compromete a pagar al INPS tanto los montos de la Asignación de Reemplazo de Pensiones (Asignación de Salida) a través del Instituto, como la contribución correspondiente. durante el período de aislamientoEl trabajador recibe un subsidio de pensión y las contribuciones correspondientes hasta que se cumplan los requisitos mínimos (pero también datos personales) para la vejez o la jubilación anticipada. De hecho, no se hace mención a la pensión, sino que se trata de una forma de jubilación anticipada, que compensa al trabajador el salario “perdido” desde que termina la relación laboral hasta llegar a la pensión.

El acuerdo de despido firmado con los sindicatos debe ser aprobado por el INPS, que evalúa los requisitos de contribución de los empleados y el tamaño de la empresa. También se exige un aval que garantice la solvencia de la obligación económica contraída con el trabajador. El cheque isopensione corresponde al importe del tratamiento adeudado al trabajador según la normativa aplicable, obviamente en régimen de cotización hasta la extinción de la relación laboral. Se excluye de este cómputo la cotización correspondiente que el empleador se comprometa a pagar por el período de recurrencia. Importante: La indemnización por despido no se beneficia de la compensación automática en Istat y no admite deducciones como en el caso de reembolso, reunificación o préstamos respaldados por salarios.