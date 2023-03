¿Cuántos escondidos? – Corriere.it

Wall Street redescubre la teoría de la cucaracha de las crisis bancarias. No es de extrañar que esta metáfora sea tan popular en Nueva York, Donde los insectos compiten con los ratones para controlar el área. La teoría es esta. Cuando aparece una cucaracha en el fregadero de tu cocina o en el piso del baño y buscas matarla, aunque logres matar al intruso, no hay necesidad de engañarte, ya que el animal no pertenece a una especie aislada. Espere ver a algunos de sus hermanos, sobrinos y primos aparecer pronto. La primera cucaracha es la vanguardia de la invasión, generalmente porque estas cucarachas viven en familias, tribus, colonias.. La teoría de la cucaracha se ha utilizado en varios tipos de crisis, particularmente en incidentes bancarios. Incluso los Banks enfermos son a menudo parte de un rebaño, no casos aislados. Así funcionó 2008. ¿Es probable que 2023 repita el mismo patrón?

La teoría de las cucarachas no significa que el mundo esté a punto de sucumbir a una invasión de estos escarabajos. Sin embargo, nos invita a aceptar con escepticismo y cautela algunas seguridades muy tranquilizadoras.. Uno de todos: «No puede pasar aquí». Es una película que hemos visto antes. En 2008, los europeos empezaron a decir que la crisis era enteramente americana, ligada a los excesos de cierto tipo de capitalismo financiero.. Luego, la eurozona se deslizó en un túnel de confusión más largo y doloroso que el de Estados Unidos.

En 2023, al principio, muchos dijeron: No Banco de Silicon Valley Está relacionado con la burbuja tecnológica, es la historia de California. Entonces un banco en Nueva York quebró. En ese momento oyeron: los americanos de siempre… «Pero Europa está más sana y más sólida, no hay nada que temer en el viejo continente». Rápidamente se elevó en el aire crédito suizo, lo que obligó al Banco Central Suizo a prestar 100 mil millones en liquidez y UBS a intervenir en una OPA de emergencia. Alguien señaló que “Suiza no está dentro de la eurozona”, para tranquilizar sobre la imposibilidad de contagio. De hecho, los estándares de seguridad de capital y reserva de los bancos en Suiza son similares a los del Banco Central Europeo.. Sin embargo, la cucaracha suiza puede tener un primo alemán, sí existe Banco alemán Lo que hace que los mercados se estremezcan hoy. Ya puedo escuchar las nuevas garantías, como: Deutsche Bank siempre ha sido la «oveja negra», lo que ha sido muy controvertido durante años.

El canto es siempre el mismo: «Aquí no puede pasar». Se entiende que las autoridades bancarias y los reguladores deberían utilizar este tipo de lenguaje. Todo lo que se requiere es que ellos siembren dudas, y así ellos mismos se vuelvan inductores de pánico. Pero mientras tanto las cucarachas siguen saliendo de la tina. También existe una sospecha legítima de que los reguladores están utilizando un lenguaje tranquilizador. Para encubrir sus propios errores: la Reserva Federal, por ejemplo, puso un banco de Silicon Valley bajo inspección hace un año por aparente irregularidad. ¿Para qué son estos cheques, si el banco se hundió de todos modos?

Mientras tanto, las réplicas tampoco terminaron en Estados Unidos. Entre los bancos medianos que son motivo de preocupación, se ha agregado otro banco, Baquest. Un hecho se destaca entre todos. Desde el 12 de marzo, la Reserva Federal activó dos nuevas sucursales privadas para prestar dinero a los bancosLos prestamistas se beneficiaron de estos préstamos en un promedio de $117 mil millones cada noche. En tiempos de calma, este tipo de préstamo no llegaba a los 10.000 millones. También en América, polémica por la decisión Secretaria del Tesoro Janet Yellen Para rescatar a todos los clientes de los bancos en quiebra, más allá de la garantía del seguro que cubre depósitos de hasta $250,000. Salvar a los ricos -según Yellen- era necesario para frenar el contagio del pánico, y para evitar que la fuga de depositantes se contagiara a… otras cucarachas. Pero rescatar a los ricos, además de las incertidumbres morales y políticas que genera, impide que la economía de mercado se limpie. Castigar a quienes toman decisiones equivocadas e ineficaces. No todos los bancos son cucarachas, y los clientes ricos deben tener la capacidad de ejercer discreción, desviando sus fondos a las instituciones mejor administradas, premiando así la eficiencia.

No se puede escapar a la impresión de que los primeros rescates por parte del Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal son evidencia de que «el límite es demasiado corto». Hemos vivido durante mucho tiempo en un mundo inundado de crédito barato, con tasas de interés cero. Muchos se endeudaron fácilmente porque los prestamistas y los inversionistas no hicieron una selección adecuada. El aumento de la tasa de interés está causando confusión en muchos sectores. Lo que vemos en funcionamiento en el sistema bancario es un mecanismo mecánico simple y banal. Incluso sin hacer inversiones especulativas y arriesgadas, aquellos bancos que llenaron sus estómagos con valores del tesoro en los años dorados Los inversores de ingresos que pagaron muy poco y no compraron instrumentos para protegerse contra el riesgo de aumento de las tasas de interés, hoy enfrentan pérdidas masivas por incumplimiento (de $ 620 mil millones a tres veces eso, estas son estimaciones negociadas solo para el sistema bancario de EE. UU.). Si la fuga de depositantes obliga a estos bancos a vender valores, las pérdidas se vuelven reales.

Pero el fin de la era del crédito fácil, la llegada de la inflación y con ello la inevitable subida de los tipos de interésMostrarán debilidades ocultas en muchos otros lugares. La burbuja de las Big Tech fue una de las primeras en estallar. El mercado inmobiliario es otro sector muy expuesto. Y luego está el vasto mundo que no vemos: el Gran Sur Global. Recientemente me reuní aquí en Nueva York con el Presidente del Banco Mundial, David Malpass. Esto es lo que dice el hombre que es, a todos los efectos, el mayor prestamista de los países emergentes: “El choque más terrible causado por las altas tasas de interés es el que golpea a los países pobres. También hubo un período de crédito muy fácil hacia los países emergentes, y ahora viene el contragolpe. Y será aún más difícil, dado que en los próximos años los países ricos absorberán una parte dominante del capital global para pagar su deuda pública cada vez más sobrecargada». La lista de quiebras soberanas crece, desde América del Sur hasta África y Asia. Si una nación entera falla, nos hace Menos traumático que el colapso de los bancos occidentales, porque nuestros ahorros no se ven afectados directamente. Esto no significa que no nos vaya a afectar tampoco, de otras maneras.