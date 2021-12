Sus términos – Libero Quotidiano

Aunque vacunado, Roberto Lipari No solo se llevó a Covid, también en el hospital. conductor desnudar noticias Lo vio en la oscuridad durante varios días, durante los cuales aparecieron pequeños pensamientos positivos en su mente. Quién sabe cómo habría terminado su historia si no hubiera sido vacunado, sabiendo que gracias a las dosis no cayó en una peligrosa enfermedad que requería un tratamiento intensivo y podía llevarlo a la muerte.

“Te escribo hoy solo porque estoy mejor y estoy seguro de ello Lo peor ha quedado atrás”, Fue la hipótesis de Lipari, quien publicó una foto tomada en el hospital y agregó:“ No voy a entrar en detalles, pero sí, tengo confianza. No, No estoy sin síntomas. Voy a pasar la Navidad en cuarentena … mientras en mi cabeza han pasado mil cosas estos días. Pero te guardo lo más pesimista y te cuento el único pensamiento que me parece correcto compartir: Cuantas veces has bromeado sobre el aburrimiento de los cumpleaños, los familiares que nunca ves porque no sabes quiénes son, de los regalos reciclados. , y suéteres con diamantes, la tómbola. Solo quería hacerle saber que me voy a perder todo esto cuando esté en cuarentena «.

“Y me hace pensar – continuó Lipari – en todas esas personas que estarían pasando la Navidad solas e incluso en peores circunstancias. Entonces lo que quiero decirles es: Disfruten cada momento de estos días la mayor cantidad posible de ustedes. los mejores deseos que puedo enviarles ”.