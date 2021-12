De luto por el matemático, falleció Salvatore Rioneiro

Ha muerto el gran matemático italiano Salvatore Rioneiro. Así lo anunció la Accademia dei Lincei de la que el erudito napolitano es miembro desde 1992. Profesor emérito de Física Matemática en la Universidad de Nápoles «Federico II», nacido en Nola el 1 de enero de 1933, Rionero nos dejó hoy. gran matemático Hizo contribuciones fundamentales a varios temas de la física matemática., especialmente en el difícil problema de la estabilidad no lineal en la dinámica de fluidos, Rionero se graduó de la misma universidad con un título completo en 1955, y luego se convirtió en asistente (mecánica racional y física matemática) desde enero de 1956 hasta octubre de 1957. Después de obtener un profesor gratuito en Mecánica Racional en En 1964, después de enseñarlo primero en la Universidad de Bari y luego en la Universidad de Nápoles, pasó a la cátedra de Física Matemática en la Facultad de Ciencias Mm.Ff.Nn. De la Universidad de Nápoles «Federico II». Un gran mundo nos deja eso acompañó su conocimiento de las extraordinarias cualidades de humanidad, inteligencia, amabilidad y empatía ”, comentó Roberto Antonelli, presidente de la Accademia Nazionale dei Lincei.

El matemático napolitano Salvatore Rioneiro fue un gran maestro con muchos estudiantes, siempre se dedicó a las matemáticas italianas. Lo recordó de la Accademia dei Lincei, de la que es miembro desde 1992 Muchos de los colaboradores de Rionero «ocupan puestos de prestigio en universidades italianas y extranjeras». mundo de las matematicas Autor de cerca de 200 publicaciones científicas, se revisan 10 libros y 151 de sus publicaciones. en Mathematics Review (MathSciNet) y muchos de ellos han aparecido en prestigiosas revistas internacionales. Entre los libros escritos por Rionero aparecen los títulos «Métodos de energía ponderada en dinámica de fluidos y elasticidad», Apuntes de clases de matemáticas. vol. 11-34, Springer-Verlag (recopilado con G. P. Galdi); «Estimaciones cualitativas de ecuaciones diferenciales parciales. Introducción», Crc Press, Florida-Usa (en colaboración con J.N. Flavin). La actividad investigadora del matemático Salvatore Rionero se desarrolló en diversos sectores de la física matemática como la dinámica de sólidos., Sistemas dinámicos con infinitos grados de libertad, Estabilidad no lineal en dinámica de fluidos e hidrodinámica en dominios finitos, Convección natural en agua clara y medios porosos, Difusión no lineal, Análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales parciales de importancia físico-matemática (Dinámica de poblaciones y modelado químico ). y problemas biológicos, económicos), ramificaciones no estacionarias, cíclicas y no estacionarias, de sistemas complejos.

En Federico II, Salvatore Rionero fue Director del Departamento de Matemáticas y Aplicaciones, Coordinadora de Doctorado en Matemáticas, Coordinadora de Doctorado en Ciencias Matemáticas,



Jefe de la «Escuela de Doctorado en Matemáticas e Informática», Presidente del Comité de Investigación. Miembro de la Accademia Nazionale dei Lincei desde 1992, intensamente involucrado en sus actividades. También fue miembro de la Academia de Ciencias de Turín, la Sociedad Nacional de Ciencias, Letras y Artes de Nápoles, la Academia Napolitana-Pontana y la Academia de Ciencias, Letras y Artes de Palermo.

Coordinador (por más de 10 años) de Proyectos Nacionales de Ciencia, Rionero ha sido el Coordinador Local de Proyectos Prin, y miembro del Consejo Científico del Grupo Nacional de Investigación en Física Matemática Cnr, Vicepresidente del Instituto Nacional de Matemáticas Superiores (IndAm) F.Severi, y también fue cofundador en 1976 y luego Director de la Escuela de Verano de Física Matemática (Ravello) primero Cnr y luego IddAm durante más de treinta años (1979 -2017). El matemático napolitano tuvo colaboraciones científicas con investigadores de diversas instituciones internacionales Incluyendo: Dd Joseph (EE. UU., Universidad de Minneapolis), Dl Christianen (Dinamarca, Politécnico de Copenhague), B. Straughan (Reino Unido, Universidad. Durham), R. Knops (Reino Unido, Universidad Herriot Watt), Jn Flavin (Univ. Irlanda, Galway), LE Payne (Estados Unidos). Rionero también ha sido profesor invitado (generalmente por invitación), en España, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia, Noruega, Israel, ChinaImpartición de conferencias o conferencias científicas o asistencia a conferencias. En 1981, el matemático fallecido instituyó hoy la Conferencia internacional bienal «Ondas y estabilidad en medios continuos» (Wascom) y la Conferencia bienal italo-china «El Simposio China-Italia de Matemáticas Aplicadas» (Cicam) que se celebran alternativamente en China y Italia.