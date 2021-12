Superbonus, demolición y reconstrucción: nueva orientación sobre condominios

Demolición y reconstrucción de los llamados condominios «minimalistas» por Superbonus: Inland Revenue, en respuesta a la solicitud del gobernador N. 809/2021, nuevas aclaraciones sobre la sustitución del sistema de calefacción, pagos sin cargo y transferencia de crédito.

Bonificación de prima y transferencia de saldo: ¿Quién tiene derecho a pagar cuando falta el administrador?

El contribuyente es propietario de dos inmuebles ubicados en A condominio Lo que incluye otras 3 propiedades inmobiliarias propiedad de su marido. Se determina que el área total de las unidades residenciales cubiertas por el edificio es superior al 50%.

La demandante y su esposo tienen la intención de demoler y reconstruir todo el edificio que forma parte de laRenovación de edificio«, Realizando intervenciones de aislamiento térmico de la envolvente del edificio así como de resistencia sísmica y aprovechando Super bonificación Para obras de «conducción», además de reemplazar el sistema de calefacción del condominio como una intervención de «tracción».

Además, ambos edificios tienen la intención de transferir el crédito pendiente, pero ”Condominio mínimo“No se ha solicitado código tributario ni se ha designado funcionario, pero se ha firmado un convenio especial bajo el cual se espera que los gastos sean incurridos por cada condominio hasta el 50% del total y que el solicitante realice la acciones necesarias.

Mirando estos lugares, yo Pagos Puede ser realizado por cada condominio directamente al proveedor por su propia participación, tal vez con facturas emitidas al condominio individual (en cuyo caso cada uno indicará su propio código tributario) o debe ser realizado por el condominio responsable ante quien el Se facturará a los proveedores. ¿Esto también ocurre en caso de transferencia de saldo o deducción de facturas?

Respuesta de la agencia de ingresos

Con respecto a los pagos, si usa dePara Superbonus con transferencia de crédito, para condominios sin gerente general, la Agencia Tributaria lo especificó, según lo requiere la Circular No. 24 / H para el año 2020: “En el caso de un edificio que no exceda de ocho unidades de vivienda (el llamado número mínimo de unidades de vivienda), se aplicarán las normas del Código Civil relativas al conjunto de condominios, a excepción de los artículos que regulan, respectivamente, el nombramiento del “funcionario (además de la obligación por parte de este último de abrir una cuenta corriente específica a nombre de los edificios) y de organizar los edificios (necesario en el caso de más de diez edificios).

Por lo tanto, para aprovechar Super bonificación, para obras realizadas en áreas comunes, los condominios que no han designado funcionario, no están obligados, no están obligados a solicitar código tributario y pueden utilizar el código tributario para el recaudador que haya cumplido con las obligaciones correspondientes. Queda por entender que es necesario, sin embargo, establecer que las intervenciones se llevan a cabo en partes comunes del edificio.

En este caso, considerando que el código tributario no era requerido para el número mínimo de unidades de vivienda, Facturas Debe ser expedido al condominio, o a ambos condominios, que cumple o también cumplirá con las obligaciones pertinentes. Al respecto, la carta confirmó la Circular No. 7 / E de 2021, “Estas deducciones también son debidas a cualquier persona que no sea titular de la transferencia bancaria y / o factura en la medida en que los costos ya hayan sido incurridos, independientemente de si la transferencia se solicita desde una cuenta corriente o no conjuntamente con la persona que es, por otro lado, titular de los documentos anteriores ”.

Sin embargo, a efectos de la deducción, es necesario que un Documentos de gastos Particularmente integrado con el nombre de la persona que incurrió en el gasto y con una indicación del porcentaje relativo. Además, cada condominio, independientemente de la elección que haga el otro, puede decidir beneficiarse directamente del descuento en la declaración de impuestos, o elegir descontar la factura o renunciar al crédito de acuerdo con la Sección 121 anterior de la Ordenanza de relanzamiento.

Intervenciones superbonus, ‘impulsadas’ y ‘impulsadas’: las últimas aclaraciones de AE

En cuanto a determinar Límite de gasto reconocido en Superbonus Para la intervención «tirada» para reemplazar una caldera de calefacción de un condominio con una caldera de combustible de biomasa, la Agencia de Ingresos determinó que esta intervención es admisible en el Superbonus solo si se realiza en conjunto con una intervención destinada a «impulsar» la eficiencia energética.

Al mismo tiempo, las intervenciones deben, en cualquier caso, asegurar que en su conjunto Optimización de dos clases energéticas¿Oh dónde?

No es posible alcanzar la clase energética más alta que demuestra el Certificado de rendimiento energético (APE).

Residencia en Condición requerida del estándar Por lo tanto, para fines de aplicación de tasas más altas, las intervenciones «tarde» ser

En combinación con intervenciones «Liderazgo» Fue aceptado en el Superbonus, en la citada circular No. 24 / e para el año 2020, se determinó que esta condición se da por cumplida si “las fechas de los gastos incurridos por las intervenciones de corte se incluyen en el período de tiempo especificado por la fecha de inicio y la fecha de finalización de las obras en orden para lograr las intervenciones de liderazgo ”. Esto significa que, a efectos de la aplicación Super bonificación, los gastos incurridos por intervenciones de «liderazgo» deben implementarse durante la vida del soporte, mientras que los gastos por intervenciones de «corte» deben incurrirse durante la vida del soporte y en el período de tiempo entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de las obras para lograr las intervenciones de “liderazgo”.

