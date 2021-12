Arisa y Vito Coppola son los ganadores de Dancing with the Stars 2021: la clasificación final completa

Bailando con las estrellas 2021/2022 Arisa y Vito Coppola son los ganadores de Dancing with the Stars 2021. Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale están en segundo lugar. 3er lugar para Morgan. Aquí está la clasificación completa. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Bailando con las estrellas 2021/2022 Arisa y Vito Coppola Ellos son los ganadores Bailando con las estrellas 2021. Se llevaron la victoria al derrotar a la pareja formada por Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale en un 52%. El cantante comentó con incredulidad: «¿Es eso cierto? No me lo esperaba, ni yo ni mi familia. Muchas gracias por llevarme a este punto. Gracias a Vito por arrastrarme hasta aquí incluso usando métodos poco ortodoxos. Gracias a todos los nuevos amigos, a la jueces a los trabajadores de rai y rai ya ti Millie «. Así finalizó esta versión del programa dirigido por Mele Carlucci y Paolo Belli, con el jurado formado por Caroline Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni y Selvagia Lucarelli. Alberto Matano habló de por qué en cuarentena. Los invitados a la Gran Final son Red Kanzian y Alberto Angela. Dancer for One Night de Paolo Pelli. Arisa y Vito Coppola ganan Dancing with the Stars 2021 Final Challenge Arisa ganó el premio Dancing With the Stars 2021 con Vito Coppola primer examen Permitió que tres parejas de finalistas ganaran un tesoro de 10 puntos y comenzaran con ventaja. Los rivales se enfrentaron entre sí. Sabrina Salerno venció a Bianca Gascoigne y consiguió 10 puntos. El segundo desafío fue entre Valeria Fabrizi y Arisa. El cantante ganó. Luego desafió a Federico Laurie Morgan, quien ganó. Entonces Sabrina Salerno, Arisa y Morgan comenzaron con una diferencia de 10 puntos. Entonces ellos empezaron Ofertas. Estos son los puntos ganados por las parejas: READ "Ven a visitarnos", "No, gracias", dos picas sexys - Libero Quotidiano

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo: 33 puntos.

Federico Laurie – Anastasia Kuzmina: 36 puntos.

Sabrina Salerno – Samuel Peron: 50 puntos + 10 puntos = 60 puntos;

Morgan – Alessandra Tripoli: 46 puntos + 10 puntos = 56 puntos;

Arisa – Vito Coppola: 47 puntos + 10 puntos = 57 puntos;

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale: 49 puntos. Alberto Matano dedicó el tesoro a Arisa y Vito Coppola. Rossella Era decidió repartir los 20 puntos en juego con Morgan. Así, en vista de los tesoros y exposiciones anteriores, el Arreglo del episodio Fue lo siguiente. Arisa y Vito Coppola con 67 puntos; Morgan y Alessandra Tripoli con 66 puntos. Sabrina Salerno y Samuel Peron con 60 puntos. Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale con 49 puntos; Federico Laurie y Anastasia Kuzmina con 36 puntos; Valeria Fabrizi y Giordano Filippo con 33 puntos. Dancing with the Stars Clasificación final 2021 Luego, los puntos recolectados en las redes sociales se agregaron al ranking de episodios. Millie Carlucci, sin revelar la nueva clasificación, leyó los nombres de las cuatro parejas que aún estaban en carrera: Arisa, Vito Coppola, Sabrina Salerno, Samuel Peron, Morgan, Alessandra Tripoli, Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale. Entonces, Federico Laurie, Anastasia Cosmina, Valeria Fabrizi y Giordano Filippo fueron considerados quintos, empatados y se llevaron una medalla. La competencia final comenzó con los dos desafíos, estableciendo el tercer ranking con igual mérito. Para abrir la plantilla, Morgan vs. Arisa. El jurado y las redes sociales dieron a Arisa y Vito Coppola el 58% de los votos. Marjane y Alessandra Tripoli con 42% quedaron en tercer lugar. El segundo desafío fue entre Sabrina Salerno y Bianca Gascoigne. Bianca Gascoigne ganó con el 56% de los votos. Sabrina Salerno es tercera con un 44% de la favorita. El desafío final vio un enfrentamiento entre Arisa y Bianca Gascoigne. El árbitro autorizó la victoria de Arisa con el 52% de los votos. Bianca se detiene al 48%. READ Mara Vinier si deja Dominica en: Costanzo nombra suplente elegible Aquí está el arreglo final: 1 – Arisa y Vito Coppola; 2 – Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale; 3 – Sabrina Salerno y Samuel Peron; 3 – Morgan e Alessandra, Trípoli. 5 – Federico Lauri (estilo de moda) e Anastasia Kuzmina; 5- Valeria Fabrizi y Giordano Filippo. Todos los ganadores de Dancing with the Stars 2021 Gracias a Fabio Galante se creó el Premio Galant No solo el trofeo para los mejores corredores, aquí están los otros premios otorgados. Premio Paolo Rossi Por la actuación más espectacular, se otorgó a Valeria Fabrizi y Filippo Giordano. Motivos de Rosella Era: «Nos hizo entender que la vida es divertida y que el tiempo pasa es solo tiempo». Posteriormente, el premio otorgado por todo el grupo de trabajo fue otorgado a “Un personaje que expresó su participación con una sonrisa y simpatía y creó el ambiente del camerino.Para ganar el título fueron Fabio Galant y Giada Liny Premio GalantPorque fue él quien lo inspiró. Selvaggia Lucarelli premiada premio elo, para el mayor número de partidos de play-off. La ganaron Elvis Rego y Toff Velfor. Caroline Smith premiada Premio del jurado Por la mejor actuación de Sabrina Salerno y Samuel Peron en la Rumba. Las parejas calificadas para Dancing With the Stars 2021 Seis parejas tuvieron la oportunidad de actuar durante el episodio final del programa presentado por Milly Carlucci. Esto es lo que eran Finalistas de Dancing with the Stars 2021: Arisa, Vito Coppola;

Bianca Gascoigne, Simone de Pasquale;

Federico Laurie, Anastasia Kuzmina;

Morgan, Alessandra Trípoli;

Sabrina Salerno – Samuel Peron;

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. READ Ladies 'Paradise 6 y 9 de diciembre de 2021: Episodio

