¿Cómo se determina el precio?

Según Luca Bertone, presidente del Colegio de Ingenieros de Lodi, las listas de precios dei no muestran precios desproporcionados para artículos individuales, pero Es su estructura la que te permite subir los precios al momento de cotizar. Ejemplo: “En la zona climática “E” puede costar una ventana o una puerta 650/750 euros el metro. He visto especificaciones basadas en la lista de precios de Dei que también han sido calculadas 2500 euros el metro. ¿Cómo llegar allá? Mediante solicitud a la carta del particular super detallada, introduciendo por separado el horario de instalación etc.». La lista de precios dei está autorizada por el estado, el estado no puede cuestionar el precio final que pagará.. La ley supuso originalmente un procedimiento diferente para la limitación de costes: fijar un precio máximo (por ejemplo, 1.000 € por metro para ventanas y puertas) y dejar a cargo del contribuyente cualquier gasto en exceso. ¿Quieres aislar tu hogar con 120 metros cuadrados de aislamiento térmico? Te reembolsaré un máximo de Euros totales por metro cuadrado, en base a las métricas aprobadas por el diseñador. Nadie necesitará inflar los precios de esta manera.. Sin embargo, los techos no se pusieron en práctica.