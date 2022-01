GF Vip, Big Pedi duerme en el sofá y explica por qué lo eligió

GF Vip, Big Bide sale de la habitación y duerme en el sofá: el competidor explica por qué se hizo esta elección.

Kabir Bedi se unió a GF Vip hace unas semanas como competidor. El actor, famoso en todo el mundo, ha demostrado en estos pocos días de estancia que tiene un alma noble y bondadosa. Hace dos días se celebró su cumpleaños en casa y luego llegó la medianoche.

Para esta ocasión se organizó una pequeña fiesta con la ropa adecuada y un maquillaje especial. Barrow preparó la comida y David preparó el postre con la ayuda de Jessica. A los ojos de los fanáticos de la realidad que siguen de cerca la transmisión en vivo, no pasó desapercibida. gran hombre durmiendo en el sofá No en la habitación con otros compañeros de cuarto. Fue él quien explicó el motivo de esta elección.

Entré en la casa de Gf Vip durante unas semanas, pero Kabir Bedi En poco tiempo conquistó al público. Se mueve en silencio por la casa, listo para que los competidores que quieran escuchar sus aventuras escuchen sus historias.

En particular, parece haber entablado una relación especial con Jessica y Barrow. En las últimas horas, el actor celebró su cumpleaños. Se organizó una fiesta, todos se vistieron apropiadamente y usaron maquillaje facial especial. Pero como esperábamos, los fanáticos siempre están interesados ​​en lo que sucede en casa y Todos vieron que Kabir había estado durmiendo en el sofá durante varios días y ya no estaba en la habitación.. El concursante, mientras hablaba con Lulu, explicó el motivo de esta elección.

La princesa dijo que lo vio durmiendo en el sofá y confirmó con mi mano:Sí, porque estaba roncando… roncaba y molestaba a los demás.No tengo problemas para dormir en la sala de estar y no quiero molestar a los demás”.. En este punto, Lulu repitió repetidamente que no debería preocuparse por los ronquidos y que debería volver a dormir en la habitación, porque no molesta, pero Kabir respondió diciendo que sí, que es molesto, porque otros lo han despertado. arriba. Así que algo de tiempo para esto. Toda esta situación, sin embargo, genera mucha discusión, y los fanáticos no entienden por qué los otros competidores no le dicen nada a Kabeer, haciéndolo dormir en el salón.