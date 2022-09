Su modelo es Venezuela – Libero Quotidiano

Yuri María Prado 08 septiembre 2022

No es que estén tratando de hacerlo en secreto: afirman que es solo otro experimento de planificación venezolano destinado a disuadir más iniciativas económicas privadas. Por lo tanto, si una empresa se ve obligada a huir aquí porque pierde dinero y ve el potencial de impuestos bonitos y ganancias perdidas, aquí está el comunista Orlando, Ministro de Trabajo que trabaja en Pyongyang, quien sugiere «obligar a las multinacionales a confrontar más cerca y por más tiempo» (Do ¿Sabes cuánto atrae a los inversores extranjeros?). Como copia de seguridad, copia Erasmus Por Rosie Bindi y Deborah SeraccianiQue declara: «Así se defiende la obra».

¿Cómo? Listo: con una linda modificación para «hacer más difícil el arreglo», en desconocimiento de los detalles constitucionales bajo los cuales la iniciativa económica privada es libre, lo cual no parece del todo asegurado cuando se tiene que hacer negocios si, cómo, dónde y para dónde. señalar que el estado ofrece su concesión Bien decorado con alambre de púasmultas y protección sindical.

La idea de que se trata de estimular la producción, del desarrollo tecnológico, de la libre competencia, de la competencia de mercado, y que todo esto no sólo se logra, sino que se ve irremediablemente comprometido, por las «condiciones y penalidades» que anhelan, no es . Más bien, toca la percepción anquilosada de estos populistas peligrosos en el campo de la justicia social. Pendiente latina Gabbio, que mantiene la renta per cápita en el nivel de treinta años, que ya es la más baja, y los trabajadores disfrutan de los salarios más bajos de Europa gracias a décadas de retórica laboral. A saber: ellos también afirman eso, esa perseverancia temeraria.