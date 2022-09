El Banco Central Europeo, porque una manifestación violenta puede ser un error

Escucha la versión en audio del artículo

¿cuanto? 50? 75%? Los analistas ahora parecen convencidos de que el Banco Central Europeo será muy agresivo en su reunión de septiembre y aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos, elevando la tasa de referencia a 1,25% desde 0,50%. No hay certeza: el economista jefe Philip Lane parecía menos convencido, pero el enfoque de la presidenta Christine Lagarde es muy político y se centra en gran medida en el compromiso entre los halcones, a quienes les devolvió la «ciudadanía» después de una temporada de arrastre, y las palomas. La primera, esta vez, podría prevalecer, tras la luz verde dada al escudo antiproliferación.

El euro a medio-largo plazo cargando …

nudo euro

¿Tiene sentido la elevación agresiva? La pregunta es muy abierta. La inflación ya ha alcanzado niveles muy altos: 9,1% en agosto con la inflación subyacente (la medida preferida por el Banco Central Europeo que excluye energía y alimentos no procesados) en 5,5%; Y en la eurozona, a diferencia de Estados Unidos, la inflación subyacente tiende a seguir a la inflación general. Sobre todo, la evolución del tipo de cambio real da miedo. Ha caído significativamente desde principios de año, cuando todavía estaba por encima del promedio a largo plazo, y ahora ha caído a su nivel más bajo desde diciembre de 2015 en 92,95, para una caída general de 4,2%. Esta caída es sin duda una fuente de inflación que no debe ser subestimada.

curva de rendimiento corta cargando …

Mayor rendimiento (pero no demasiado)

Sin embargo, sería un error pensar que tasas de interés más altas pueden ralentizar automáticamente la caída de la moneda. Muchos otros factores influyen en el tipo de cambio, empezando por la orientación de otros bancos centrales. La Fed más agresiva está por delante del BCE y no tendría sentido «perseguirlo». Si el BCE subiera los tipos de interés, no sería principalmente por el tipo de cambio: sería un gran error. Los tipos de interés a corto plazo han entendido bien las intenciones del BCE. La curva es mayoritariamente más alta que a finales de 2013, antes de que se acelerara la fase de expansión. Es cierto que los rendimientos a tres meses del 0,06 % y los rendimientos a seis meses del 0,47 % todavía no están en línea con los tipos a 14 días del BCE del 0,50 % (que de todos modos están obligados a subir), pero nadie está discutiendo la necesidad de apretar, por mucho que sea.

Los préstamos siguen creciendo

Asimismo, apunta a la necesidad de continuar con el endurecimiento de la tendencia crediticia, que continuó en julio, aunque lentamente -pero los datos del BCE no fueron desestacionalizados- a pesar del aumento del coste del crédito, en el conjunto de la eurozona y en todos los pueblos importantes. La normalización aún no ha cubierto toda la cadena de transición de la política monetaria y las tasas reales, calculadas sobre la base de las expectativas de inflación de largo plazo, se mantienen negativas. Un nuevo ingrediente a favor de un enfoque más intenso.

Expectativas de inflación hacia meta de 2% cargando …

Perspectiva a largo plazo alineada con la meta

Por otro lado, las expectativas de inflación del mercado registraron bien las intenciones del BCE y tras alcanzar un máximo del 2,49% entre finales de abril y principios de mayo, cayó rápidamente hasta situarse en torno al 2,1-2,15%, no muy lejos. de la lente Así, el BCE mantiene toda su credibilidad y los mercados no dudan de sus intenciones. Es precisamente la falta de signos de calentamiento a medio y largo plazo lo que está alimentando cierto escepticismo sobre una posible recuperación agresiva del Banco Central Europeo.