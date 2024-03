Su imperio está en grave peligro

Entre miedos y riesgos reales: Elon Musk puede acabar como Steve Jobs. ¿Qué pasa con su imperio?

Vidas paralelas. 1985 es una fecha histórica En el mundo de la tecnología y fuera de él. El año empezó desde manzana Bajo el liderazgo de su genio inventor, Steve JobsQue terminó sin el visionario inventor de la manzana mordida más famosa del mundo.

Sí, Steve Jobs fue despedido Ese año por Apple por razones bastante complejas que se pueden resumir, aclarar (con el tiempo) y simplificar en un concepto que se remonta a fuertes desacuerdos y diferentes puntos de vista hacia el CEO en ese momento, pero sobre todoJunta Directiva Del gigante de Cupertino.

No fue una despedida, ya que Apple no podía prescindir de la genialidad absoluta de Steve Jobs, a quien le pidieron que regresara, en voz alta y esta vez por unanimidad. Once años después, para reconstruir Apple y convertirla (lo que es) en una de las empresas y marcas más singulares y raras. El paralelo se puede trasladar al nuevo milenio con Elon Musk.

¿Qué pasaría si Elon Musk fuera seriamente despedido de su propia empresa?

Seamos claros: nadie quiere comparar a Steve Jobs con Elon Musk: de ninguna manera. Pero lo que pasó en la vida del genio de San Francisco podría pasarle al avaro McDuck del nuevo milenio, el hijo del mundo: un sudafricano con ciudadanía canadiense y naturalizado en Estados Unidos. Llegó el empresario Imagina este escenarioY lo admitió francamente.La última convocatoria de resultados de Tesla.

La broma es medio broma sobre la junta directiva de la superempresa especializada en coches eléctricos. En broma comparó (quién sabe cuánto) con el grupo extremista ISIS.lleno de «Hacktivistas«Y con»Pensamientos extraños“No pasó desapercibido.

«No quiero controlar la junta directiva, Pero si tengo muy poca influencia sobre Tesla En esta frase, puedo ser excluido Mañana desde la asesoría al accionistaEsta frase tampoco pasó desapercibida y fue claramente recogida por toda la prensa internacional: ¿una de sus preocupaciones habituales?

La verdad es que Elon Musk es la «gran cara» de Tesla, pero aunque lo sea Su mayor accionista Y tocando, Tiene solo el 13% Compañía. Con las manos en la mezcla en casi todas partes: desde Twitter (que ahora llama… X), yo Neuralink (Sólo el primer chip fue implantado en un humano) de paso EspacioX. Elon Musk también tiene otros objetivos: convertirse en pionero en la iinteligencia artificialmi de Robótica.

De hecho, en la reciente conferencia telefónica sobre resultados de Tesla, explicó que sin una participación mínima del 25% en la empresa, Construiremos productos de inteligencia artificial. Y Robots en otros lugares. ¿Qué pasa si la junta no está de acuerdo porque teme (posiblemente) otra falla del Tipo X y ante esto está despidiendo a Musk? Lo mismo pasó con Jobs.