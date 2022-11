Stefano Di Martino, otro hijo de Belén: Las revelaciones te hacen soñar

Belén Rodríguez y Stefano Di Martino vuelven a estar juntos y parecen más felices que antes en el amor. Ahora, al parecer, le gustaría tener otro hijo con él. Pero la reacción del showman napolitano en este sentido desplaza a todos…

La relación entre Belén Rodríguez y Stefano Di Martino definitivamente fue mucho muy turbulento. Después de un período de separación, los dos volvieron a estar juntos. Justo antes de que se separaran, parece que la pareja quería tener una El segundo hijo juntos. ¿Y ahora? Parece que el proyecto sigue vigente…

Desgraciadamente, al poco tiempo de la propuesta de ampliar la familia, surgió la crisis, y fue muy fuerte, y este sueño quedó -y por tanto- a un lado. Luego fue la Corista Argentina Relación con Antonino Spinalbescon quien tuvo una hija, aún joven, y su nombre es lunamaro. Sin embargo, ahora que ha vuelto con la bailarina napolitana convertida en supermodelo, parece más preparada que nunca para tener un tercer hijo en general, pero un segundo con amor de su vida. Pero la reacción del hombre hacia ella ahuyentó a todos…

se supone que deben estar juntos

Parece que las calles de estos dos jóvenes, famosos y hermosos, están constantemente destinadas a reencontrarse. De hecho, a pesar de los muchos empujones y tirones y las relaciones con los demás, son más o menos importantes, Stefano Di Martino y Belén Rodríguez Terminan, al final, siempre volviendo a estar juntos. Este verano fueron atrapados juntos en Ponza, con la intención de hacer uno Vacaciones románticas completas con paseos en barco. ¡Los fanáticos vitorearon en ese momento!

Ella quiere otro bebé, su reacción.

Sin embargo, las noticias ciertamente no terminan aquí y parece, escucha, escucha, que la hermosa Belin ha decidido que quiere tener un tercer hijo. La corista argentina ya se lo había confesado -sin embargo- a Silvia Tofanen, durante un programa muy sonado que ella condujo. muy ciertoY el Su deseo de ser madre. por tercera vez. En ese momento, ella ya estaba de regreso con el bailarín, aunque su relación aún no se había formalizado.

Así que parece que los dos realmente se familiarizaron con el discurso, íntimo y sensible, al menos así lo pensaron sus fans. Pero si hablas de eso sin problemas deseo de maternidadFue fue con la boca bien cosida. Solo después de un tiempo decidió decir su palabra y reacción El que lo puso en su lugar desplazó a todos…

Durante una entrevista reciente, se le preguntó cómo van las cosas entre los dos y comentó que preferiría mantener su relación con ella fuera del foco de atención, porque los periódicos escriben mucho sobre ella. Cuando se le preguntó si quería un tercer hijo, respondió: ¿Si quiero más hijos ahora? Por supuesto que lo haría, pero ahora lo sé bien. ese es el reto. Ahora supongamos que voy a pensar en ello más de lo que lo he hecho en el pasado. Tener un bebé es algo maravilloso., pero también es muy grande. La verdad es que me imagino padre de varios hijos, pero son cosas que hay que pensar bien. Ciertamente me alegra que ahora seamos padres libres y no estemos limitados en el papel de quienes dictan las reglas”. Ahora sus seguidores, así como los seguidores de la guapísima corista argentina, lo han hecho. Lágrimas en los ojos de la emoción. ¿Cuándo es el feliz anuncio?