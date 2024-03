Spread, así llega la última ayuda (involuntaria) del Banco Central Europeo

Escuche la versión en audio del artículo.

Continúan las conversaciones sobre la propagación italiana. El diferencial de rendimiento de nuestros bonos estatales respecto a sus homólogos alemanes aumentó a 116 y luego volvió a 127 puntos básicos, pero la eventual inversión de tendencia no cambia el fondo. Sin embargo, estamos en el nivel más bajo en más de dos años, y en el horizonte, y no muy lejos, aparece el límite psicológico del “high 100”, por debajo del cual han caído las manecillas del popular barómetro de tensión de riesgo de Italia. La última vez fue en septiembre de 2021. En aquel momento, sin embargo, los tipos de interés de los Bunds a 10 años se encontraban en mínimos casi históricos, el 0,72% (y el Bund se movía al -0,25%): desde una era geológica, se podría decir , Considerando que el rendimiento de los títulos hoy es del 3,70% y del 2,43% respectivamente, lo que confirma una de las principales diferencias (ciertamente no la única) entre ambos casos.

Voluntad de asumir riesgos

Si el Ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, quiso subrayar al Financial Times la «creciente confianza del mercado en la gestión de la economía por parte de la Primera Ministra Giorgia Meloni», en realidad hay también otras razones que explican el fuerte retorno de los intereses de las obligaciones. Alcance internacional hacia la deuda. Entre ellos, por ejemplo, está el papel de un salto generalizado en el apetito por el riesgo entre los inversores: un fenómeno evidente que empuja a los mercados de valores a máximos históricos, que cuando se recurre a la renta fija encuentra una salida ideal en los bonos gubernamentales de alto rendimiento. Esencialmente más alto que el de toda la eurozona (incluida Grecia), alimentando así la manía de los BTp.

Alemania “el enfermo de Europa”

Sin embargo, al observar el diferencial, también es necesario considerar los problemas de una Alemania asolada por la recesión y “alimentada por Europa”, cuyos bonos públicos han perdido gradualmente gran parte de los clásicos beneficios de “refugio seguro” que se habían acumulado durante el período anterior. período. Años. Destacando cómo el Bono “observó una prima de rendimiento en comparación con la tasa de interés más baja”. Cambiar «de naturaleza bancaria, 30 puntos básicos menos que los 100 puntos que le envía la aversión al riesgo», estimó Giuseppe Cersale de Anthelia que la caída de aproximadamente 90 puntos en el diferencial entre Italia y Alemania desde los máximos de noviembre era atribuible a dos tercios Las «ventajas» del BTp y los 30 puntos básicos restantes se deben a la devaluación del bono.

Selecciones de Frankfurt

Luego hay otra pieza que añadir al mosaico y confiar (al menos indirectamente, o al menos no voluntariamente) al Banco Central Europeo, que hace dos días reveló las revisiones que se realizarán en el marco operativo que constituye la base del BCE. política. Adopción de decisiones de política monetaria. Simon Freycinet de Goldman Sachs define lo nuevo Dominio “Marginalmente positivo” tanto para los riesgos soberanos como financieros en Europa. El analista explica que «el instrumento de liquidez bancaria flexible reduce el riesgo de que las propias preocupaciones de los bancos tengan implicaciones para el crédito soberano» y llega incluso a señalar directamente a BTp al recordar que el diferencial frente al Bund se ha mantenido últimamente específicamente «vinculado a riesgo crediticio general, y más concretamente, riesgos bancarios”. Por supuesto, Friesnet vuelve a advertir que las valoraciones actuales representan un “umbral bastante alto para desencadenar un ajuste de los diferenciales entre los bonos soberanos”. Pero en un clima que sigue siendo muy favorable, al menos por ahora, incluso una pequeña “caída” puede tener un gran impacto.