Romina Power, esta es la persona que hoy lleva en su corazón: más enamorada que nunca | todos ustedes lo conocen

Romina Power está tan enamorada de él que no puede evitar mostrarle abiertamente sus sentimientos. ¿Pero quién es «él»?

poder romina Es una de las cantantes más queridas de toda Italia y es una mujer con un exmarido. Al Bano Carrisiel escribio Una página importante en la historia de la música..

Interpretó con él algunas de las canciones más bellas y famosas de todos los tiempos, como “felicidad«,»Shahrazan» Y «nostalgia pícara«, que todavía existe hoy Todos escuchan y siguen cantando.Aunque ya han pasado varios años desde su publicación.

Escribió lo mismo con Al Bano. Una de las páginas de chismes más famosas de todos los tiempos.tanto es así que aún hoy Todos los seguimos recordando juntos., aunque Romina Power y Al Bano Carisi no son pareja oficialmente desde hace años. De hecho, llevan varios años separados, aunque a menudo se encuentran cantando juntos.

¿Quién sabe ahora cómo serán las cosas entre ellos después de eso? Declaración de amor De Romina hacia «él». Me enamoré tanto de «él» que… No pudo evitar declararse «suya» públicamente.. Sin embargo, no se trata de Al Bano Carrisi, se trata de otra persona.

Un nuevo amor en el corazón de Romina Power

Parece que no hace mucho, El corazón de Romina Power comenzó a latir nuevamente. Después de mucho tiempo, Romina Power no tenía intención de abrir su corazón a nadie encontró el amor otra vez en eso».

A él le gusta mucho No pudo evitar declarar públicamente su amor. Para él.» De hecho, no hace mucho le dedicó un tierno post en Instagram, en el que mostraba todo el cariño que siente por él. Pero aquí está quién es.

El nuevo amor de Romina Power son las trufas

La «persona» que enamoró a Romina Power es… trufacomida con sabor La volvió completamente loca. Su foto que publicó en Instagram es la mejor prueba de ello. Intención de rallar las trufas..

«Vegano, sí, ¡pero delicioso!«Este es el comentario que lo acompañó. De esto podemos concluir que no fue la persona la que encontró un camino hacia el corazón de Romina Power, sino la comida, ¡que fue la trufa!»