«Spinazzola me dijo que no se encuentra bien, Pellegrini será evaluado»

florencia – «Spinazzola me llamó y me dijo que no se sentía bienNecesitaba trabajar durante dos semanas y lo dejé en casa. A los demás los dejé en casa porque son dos juegos, y no quería llamarlos muy a menudo. Muchas buenas personas se quedaron en casa, pero pensé que tenía razón porque juegan muchas carreras. Verratti no puede hacer eso, recibió un golpe. Tonali creo que no es un gran problema, Pellegrini lo aguantamos entre hoy y mañana Politano lo está haciendo bien. ¿Dónde está Verratti? Podemos llamar FratesiEl seleccionador de Italia, Roberto Mancini, habló en la rueda de prensa posterior a la baja en Coverciano, donde los Azzurri comenzarán a preparar los partidos de la Nations League contra Inglaterra y Hungría.

Mancini sobre los jugadores de la Juventus «¿En qué circunstancias te encontraste con los jugadores de la Juventus? Tenemos dos jugadores de la Juventus, Bonucci es un experto Y no creo que tenga problemas de correo. Gatti está muy feliz de estar aquí.«. Mancini sobre los compromisos de Italia con la Sociedad de Naciones «El resultado será importanteEste es un grupo en el que esto todavía puede sucederle a todos. Tenemos que intentar ganar los dos partidos para intentar acabar primeros. Luego, junto a los jugadores más experimentados, también hay algunos jóvenes convocados en junio. Si lo haces, puedes hacer de todo… Creo que siempre debes tratar de tener el mismo personaje cuando juegas, eso es lo más importante. Entonces no creo que el sistema pueda ser diferente en muchas situaciones, tenemos jugadores que juegan 3-5-2 en clubes en muchos casos pero son jugadores polivalentes. La prioridad debe ser jugar bien. 3-5-2? No rechazo esta hipótesis de antemano., pero debe haber una razón para cambiar el formato. Lo que me temo es que al cambiar la forma, el equipo se estira un poco, no somos fuertes físicamente y necesitamos regatear. Pero no hay que descartarlo…«. READ Sinner-Alcaraz 2-1 Cuartos de final del US Open Transmisión en vivo | directo Mancini sobre los delanteros extranjeros en el A: ‘Solo hay propiedad’ «¿Demasiados delanteros extranjeros en la liga italiana? Definitivamente es una anomalía, lamentablemente, los equipos grandes tienen muchos delanteros extranjeros desde hace bastante tiempo. El único que ha estado allí por un tiempo es una constante: Esperemos que esto no sea un proceso irreversible y que pronto salgan 2-3 atacantes y le den futuro a la selección. no es un problema muy pequeño«. Mancini sobre Mazzocchi y otros principiantes «De los porteros digo que quería evaluarlos, queremos evaluarlos y verlos. Tenemos mucho ahora. Matzuki no es un niño, pero hace un muy buen trabajo y Nos alegra verlos en vivo«. Mancini en un nocaut con Alemania «Nunca es bueno perder 5-2Pero también hubo cosas buenas en esta carrera. A veces también necesitas juegos como este para ver dónde debes mejorar, estábamos en el juego cinco al final de la temporada y estábamos luchando un poco, pero Creo que el partido nos ayudó, sobre todo a los jugadores jóvenes con experiencia.. En los primeros partidos de la Nations League, dada la situación y la ausencia de campeonatos europeos, lo hicimos bien con cinco puntos«.

Mancini en scamaka «Estamos jugando contra un equipo que es lo suficientemente fuerte físicamente… Skamka ha entrado en una liga dura y le llevará tiempo entender el fútbol inglés. 3-4-5 meses le tomara entender y jugar en la Premier League, el tiempo esta de su lado y creo que la liga lo puede ayudar«. Mancini en Nápoles «¿Por qué tantos jugadores invitaron a Napoli? Es un equipo con unos italianos más que otros,3 está aquí desde hace mucho tiempo, pero también Politano siempre ha sido parte del proyecto. Rasbadori es un jugador que puede jugar los dos roles, medio punto y delantero, el hecho de jugar la Champions le viene bien. ¿Milán-Nápoles? Vi muchos partidos al comienzo de la temporada, algunos de ellos fueron muy difíciles. Hay partidos buenos, otros un poco menos, pero creo que eso pasa en todas las ligas. Milán-Napoli estuvo genial, pero no creo que nos acerque más al campeonato inglés Porque todos son así en la Premier League, hasta el último contra el penúltimo«. Mancini sobre el Udinese «El Udinese es un equipo con pocos italianos, pero juegan bien, están en buena forma físicaTiene jugadores de calidad y ahora mismo está ahí. Deberíamos mejorar en todos los aspectos, deberíamos tener más ilusión porque evidentemente no estamos en un momento muy feliz y volver a divertirnos un poco.«. Mancini: «Italia debe recuperar el entusiasmo» «No será fácil hasta diciembre. Los jugadores tienen los palos, pero para nosotros será muy difícil. Sin embargo, como dije antes, Tenemos que encontrar la ilusión y tenemos que dar ese apoyo por el hecho de que ganamos la Eurocopa.. Tenemos que partir de esto. Desde que empezamos hace 4 años, el número de jugadores italianos ha bajado, pero no podemos hacer nada más que él. También llamamos a los de segunda división, tenemos algunas dificultades pero tenemos que seguir nuestro camino«. Mancini sobre los italianos en el extranjero «Ir a jugar afuera puede ayudarCon suerte, también pueden jugar muchos más juegos. Hace dos años, Meretti estaba en la selección Sub-23 y ahora es un jugador habitual en la Juventus. Claro, puede ayudar. ¿Quién juega en la MLS fuera de la selección? número, Nadie está despierto. Tal vez hubiera venido InsignePero tenía un problema familiar muy serio. Si tú ves ¿Increíble vídeo de Balotelli? No, no lo vi. ¿Quién en la vida nunca ha flaqueado? Honestamente, no lo vi.«. Mancini sobre la tragedia que golpeó Marche «Yo estaba allí, nunca antes había visto llover tanto. El desastre ocurrió a 10 kilómetros de mi casa.Ya no debería suceder, pero siempre lo decimos después… debemos arreglar las cosas primero. realmente lo siento mucho«. Mancini y la posibilidad de votar en las elecciones «No podemos hacer nada de inmediato… Ahora pensemos primero en la victoria de Inglaterra: así que es posible que quienquiera que vaya de inmediato El domingo por la mañana, cualquiera que quiera ir puede ircreo que tambien es cierto«.

