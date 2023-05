Spalletti está lejos, Napoli ya piensa en el futuro

Un día de repente parece que está de vuelta después de un año, cuando Aurelio De Laurentiis parece estar a punto de separarse de Luciano Spalletti a un mes de la finalización del último torneo. Le mostré la puerta sin disimular. «Si quiere irse y cuando quiera, nos daremos la mano y no pasará nada». Por otro lado, la primera temporada terminó con altibajos. Las eliminaciones de las copas fueron muy evidentes, así como el derrumbe estructural de la plantilla que en el último tramo acabó expulsando al Napoli de la carrera por el título. En general, el trabajo del entrenador se consideró bueno y la posible exención no se habría acomodado bien en una política de reducción de la masa salarial. Las franquicias ahora son profundamente diferentes, después de su tercera victoria en el campeonato, pero las fricciones y las fricciones están resurgiendo, quizás irreparables.

Última reunión

Sin embargo, el condicional sigue siendo fundamental, en el análisis de una relación que se derrumbó en el momento más inconcebible. Lo más probable es que haya otra reunión final con Spalletti. En un ambiente más discreto, quizás en la tranquilidad que las murallas de Castel Volturno pueden garantizar. El instructor quedó quemado por el trato que recibió, en relación con tan importante hito. Esperaba una invitación para discutir un nuevo contrato, con aprobación tanto en términos de duración como de salario, y la cancelación de la multa de 8 millones en caso de renuncia. una cantidad superior a las ganancias de las dos temporadas anteriores, firmemente ligada. En cambio, sin hablar de ello, De Laurentiis le comunicó por correo electrónico que había ejercido la opción de renovar de forma unilateral, en los días previos a la ida en Udine. Una jugada que sorprendió al técnico porque sintió que le había fallado la confianza en sí mismo sin dejarlo claro. Pensando en el futuro con solo un año garantizado, lo consideró irónico, la decepción de quedarse en el sexto lugar solo para compartir entre sus compañeros de League One lo amargó. La cena de la semana pasada fue introductoria, y el jefe se opuso a que se quedara sin vasos y no hablara mucho en público. Y ayer, al margen de la entrega de medallas para celebrar el tercer campeonato, las palabras de De Laurentiis saben a despedida: «Spalletti es un campeón y los campeones deben encontrar espacio para expresarse lo mejor posible, lo encontró con nuestro trabajo y todo. ¿Mejor si estás en Nápoles? No hay duda de que la libertad en la vida es un bien invaluable e invaluable, no debemos cortarle las alas a nadie, ya que nadie tiene que hacer eso conmigo. Tenemos que mantenernos en contacto. Lo importante es sé agradecido con el que te dio y con el que lo recibió. Quien dio dio, quien dio Él había dado, tengamos miedo de Napoleón Paisa».