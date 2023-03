Spalletti, conferencia de prensa previa al Napoli Lazio: reactivación de la transmisión en vivo

15:40

Spalletti: «Se puede abrir un rumbo. Hay buenas bases»

«Abriendo un ciclo. Por supuesto que hay buenas bases, un grupo fuerte, sano y cosas nuevas que pueden explotar en cualquier momento. Enhorabuena al club, Giuntoli es muy bueno escogiéndolos e identificándolos y luego trabajando así a través de sus asistentes». , saca una serie de nombres, luego hay que ver si el club te lo compra o no, teniendo en cuenta las probabilidades de un jefe atento como revisor.Tremenda calidad y que cada vez que elijo 11 me duele el corazón.Elmas debería No viene nunca Pero si vino a preguntarme que debo Lo hace para jugar Estaré en la cárcel No sabré que contestar Ahí está Raspadori El jefe nos lo puso a disposición Parecía difícil Llegó Es el futuro de Italia y no lo dejé jugar. Estoy loco por Gaetano Zerbin. Tiene una predisposición. Nunca has visto a Zidadka, pero quería ir a la copa porque no puedo ver, así que me molestó. dos juegos afectaron la velocidad de recuperación del equipo, pero solo pude elegir 15 juegos en el campamento de entrenamiento y dejar los demás en casa, y hacer que los que no jugaron se sintieran como un ángel».

15:38

Spalletti: «Pensemos en nosotros sin pensar en la ventaja sobre el segundo puesto»

«¿Un torneo de bajo nivel? No pienso en eso, pienso en llenar el tiempo con las cosas que tenemos que hacer y luego evaluaremos las diferencias con nuestros oponentes. Hacemos cosas importantes e inusuales y chicos que tienen la ventaja. No es un partido que ganas o un trofeo 3-4, Aquí está la continuidad con la que sales al campo. +18? No lo contamos, tenemos que evaluar los partidos y ser iguales, lo que hace que el diferencia, juega de la misma manera, incluso en Empoli 10 respetando al oponente. Cualquier cosa puede pasar, los detalles son suficientes para reflejar todo Cosa, así es como funciona».

15:34

Spalletti: «No entreno ni juego por venganza»

“No juego, no entreno para las repeticiones ni nada. Tengo que tratar de hacer bien mi trabajo como dice el presidente. Lo hago bien y ya está. No tengo que hacer nada más, porque entonces son los resultados de jugar el fútbol que se está jugando». Un papel importante. ¿Mis páginas de Facebook? Siempre les agradezco, como «¿Cuáles son los sentimientos? El Inter me recuerda con gusto y estoy completamente feliz, así que trabajaremos». más responsablemente».

15:25

Spalletti sobre Inter Juventus… fatal para Napoli

Sarri dice: «¿Perdiste campeonatos en el hotel? Hay que preguntarle, aunque ese resultado afectó la carrera, en su opinión mucho… En ese partido íbamos ganando, yo hice sustituciones que marcaron los de allá porque entonces todos va a terminar ahí, pero lo haré de nuevo». Otro porque estábamos sufriendo mucho en ese momento en 10 hombres, pero yo soy responsable de lo que hizo Napoli, me dan muchas responsabilidades. ¿Culpa de Orsato? Yo’ No estoy hablando de que siempre me elijo a mí mismo como responsable de lo que no sucedió».

15:22

Spalletti: «La Lazio no estuvo en una encrucijada en la ida»

«¿La Lazio fue una encrucijada? No lo creo. Pero en mi opinión, el punto de inflexión vino de los dos partidos anteriores, porque se mantuvo la misma mentalidad, crearon una voluntad de sacrificio y luego, si sigues, no». estar en ese nivel. Un día te levantas, lo intentas de nuevo y estás en ese nivel. Siempre sucede, de lo contrario no significaría la forma de trabajar».

15:19

Spalletti en el scudetto

«Todos sueñan con lo mejor cuando hacen este trabajo, también hay algo más que les satisface. No soy de los que ganan a toda costa y luego fracasan al año siguiente. Me encanta colaborar con el club para lograr la palabra justa». para objetivos comunes.”

15:16

Spalletti por las amables palabras de Osimhen y otros hombres

«Intenta entrevistar a Demme o a alguien que juegue menos y veamos que es de los que merecen jugar por calidad y experiencia. Para mí es fácil trabajar con muchachos con calidad y capacidad de escuchar y aprender porque siempre está el oportunidad de ir más allá. Les agradezco, pero siempre son ingenieros lo que pasa”.

15:13

Spalletti para los fans

«Ahora hay un conocimiento del fútbol en general, una madurez de la capacidad de evaluar cómo funcionan las cosas en la vida. Es necesario que no nos esperen en la meta, sino que nos acompañen al campo en cada partido». La afición, no escuchar a los que quieren que quitemos las manos del volante, hace que las levantemos en señal de victoria cuando tenemos tantas curvas con las que lidiar».

15:08

Arranca conferencia Spalletti: «Aplaudí a Sarri de Nápoles»

Spalletti llegó a la sala de prensa. «¿Comparación con Sarri? Traemos con nosotros una cultura de trabajo con la que otros empezaron. Una forma de estar en el campo que era única de los jugadores que vinieron antes que nosotros. Sarri tiene cosas similares a nosotros. Nos gusta usar ropa deportiva para los dos». nosotros, de hecho me gusta usar zapatos incluso cuando estoy caminando por la calle. Tenemos la misma idea de liderar el juego «Porque con la posesión de la pelota vas a decidir hacia dónde llevas el juego. Entonces, obviamente, un Mucho depende de las diferencias de tempo: ¿Otros te atraparán o no? Si vienen, deben tener un equipo muy pequeño y todas estas conversaciones. Fue Sarri Capopoulou, como Masaniello en revolucionar el fútbol. Cuando estaba en casa sin asiento , aplaudí al Napoli jugando Sarri desde mi sofá. Esa es la belleza del fútbol, ​​no me importa si es mejor o peor».

14:48

Comienza pronto

Preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa Luciano Spalletti está por comenzar: Solo estamos esperando que llegue el entrenador

14:40

Nápoles en la historia

El Napoli es el tercer equipo en la historia de la Serie A en tener al menos 65 puntos después de 24 partidos de la temporada después del Inter (2006/07) y la Juventus (2018/19) – y con un acierto llegó a los 68, dejando atrás a los nerazzurri, que sacaron su Juego 25 en 06/07.

14:35

Spalletti por delante de Sarri

Dos de Toscana vs. Spalletti y Sarri se retan por novena vez en sus carreras futbolísticas. Destaca Luciano Spalletti que ha ganado en cinco ocasiones, ante Surrey una vez y con dos empates.

14:20

Nápoles, 4 porterías a cero en los últimos 4 partidos

Napoli ha ganado sus últimos cuatro partidos de liga sin encajar un gol: no ha registrado cinco porterías a cero consecutivas desde febrero de 2019 con Carlo Ancelotti, mientras que no ha registrado cinco porterías a cero consecutivas en la historia de la competición.

14:00

Esperando las palabras de Spalletti

Después de la victoria del sábado pasado en Empoli, fue Nápoles Líderes están listos para recibir Estadio Maradona Lacio Quien ocupa el cuarto lugar en la clasificación con 45 puntos, 20 menos que los Azzurri. esperando hablar Luciano Spalletti Quién hablará con los reporteros en la conferencia de prensa. Sigue el texto directo

Centro de formación de Konami en Castel Volturno