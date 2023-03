¿Call of Duty en Nintendo Switch? El antimonopolio del Reino Unido es muy escéptico y explica por qué – Multiplayer.it

Obligaciones será criado interruptor de nintendo Gracias al acuerdo firmado con Microsoft, está claro si la adquisición de Activision Blizzard es exitosa, sin embargoAntimonopolio en el Reino Unido Se ha dicho muy escéptico a alrededor.

allá extensión cm Indeed declaró que «Nintendo Switch no puede confiar en los mismos juegos gráficamente complejos que están disponibles en PlayStation y Xbox (con la excepción de algunos títulos, como Fortnite y Apex Legends) y, por lo tanto, es posible que no pueda ejecutar experiencias multijugador visualmente exigentes como Obligaciones.»

Puede que recuerdes la broma del analista Daniel Ahmed sobre jugar Call of Duty en Nintendo Switch, pero era solo una broma. De hecho, el acuerdo entre Microsoft y Nintendo tendrá una duración de diez años y lo más probable es que comience con una revisión del próximo hardware de la compañía japonesa, de ahí la Nintendo Switch 2 o como se llame la nueva consola.

Además, si realmente quieres dar aceleración, existe la opción lo fluirya ha sido utilizado por muchos productos en la consola híbrida de Nintendo incluso con todas las limitaciones derivadas de este tipo de enfoque al tener conexiones de calidad y estabilidad subóptimas.

Como se mencionó anteriormente, esta semana Microsoft y Activision se reunieron con las autoridades antimonopolio del Reino Unido para hacer propuestas, pero cuanto más tiempo ha pasado, más engañosos se sienten muchos de los argumentos utilizados hasta ahora por los diversos reguladores.