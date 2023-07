«Soy un animador»

El actor llegó a la ciudad en horas de la tarde para estrenar la película «Umberto D». Dirigida por Vittorio De Sica.

Ver cine en el pasado y su dilatada trayectoria artística son los denominadores comunes entre las intervenciones. Cientos para escucharlo en Piazza Garibaldi

Liko – actor, director, guionista, comediante; Fundación en la escena cinematográfica italiana: Carlos Verdón se dice en uno Plaza Garibaldi Empacado, un estimado de cien personas, durante el penúltimo evento de Festival de Cine de Lecco. Y su discurso, como buen artista de la risa, comenzó con una broma que inmediatamente despertó risas y aplausos: «Gracias por tan maravillosa bienvenida, estoy emocionado. Siempre me sorprende la forma en que me pides mi autógrafo. Hay un poco de elegancia: pide permiso, si puedes robarme dos segundos para un selfie. En Roma, en cambio, me dieron una palmada que me golpeó la espalda (en dialecto rumano, ed.)».

Aficionados, cinéfilos y curiosos comenzaron a tomar asiento la noche del domingo frente al teatro especialmente preparado, con varias horas de antelación. Verdon se concedió entrevistas y, antes de la intervención, selfies y autógrafos. La gente con la que estaba bromeando más tarde.

El momento continúa: entre historias entretenidas y la historia de fondo de las colecciones, Verdone revivió años de su carrera. Desde el principio con películas experimentales, con una cámara comprada por 70.000 liras al criar a los miembros de la familia: “Eran imágenes que cobraban vida desde el atardecer hasta el amanecer, eran todas abstractas, eran visiones, un poco psicodélicas”. of the Night” a un concurso en Tokio, Veinticinco días después llega un telegrama: Ganaste el primer premio”, continúa el actor. entoncesReunión Rosselliniquien creyó en ello.

Para Verdun, es un regreso a Festival de Cine de Lecco El festival organizado por Fondazione Ente dello Spettacolo y apoyado por Confindustria Lecco y Sondrio. El año pasado, el Covid frenó su llegada «en-ser» a la ciudad: Verdone, sin embargo, no quiso desaprovechar la oportunidad y, en un enlace de vídeo, presentó al público una de sus películas más queridas, Carl Theodor Dreyer Ordet.

Verdoni llegó a Lecco por la tarde: su presencia llenó el Cinema Nuovo Aquiloni a las 15.30 horas, donde su discurso se adelantó a la proyección de la película. «Umberto D.» por Vittorio De Sicacon una introducción de Rosario Tronolone, editora de Radio Vaticano –

Noticias del Vaticano. En palabras de Verdone, ahí está toda la visión apasionante del cine del pasado y la fuerte conexión con la obra de De Sica.

En cambio, en Piazza Garibaldi, el encuentro es informal: una conversación entre aplausos y sobre todo risas. La entrevista está moderada por Marina Sanna y Valerio Sammarco de Rivista del Cinematografo.

La esencia de Verdon se puede resumir en la frase pronunciada durante este último: «Busqué historias del zapatero, del zapatero… Vi un aparato humano interesante, las bromas, los tics, los defectos, las causas débiles». No me convertí en un imitador de voz, me convertí en un imitador de animación. Y traté de traerlos con una lupa a la audiencia.

(Foto de Alessandro Menegazzo)