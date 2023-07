¡Me pregunto en el cielo! Mañana por la tarde nos espera el «beso» de la Luna y Júpiter, rodeados de estrellas fugaces y visible a simple vista

¡Todo está listo para mañana por la noche! En la noche del 10 al 11 de julio, la Luna y Júpiter se «besarán» en lo alto del cielo, un evento no muy raro pero siempre espectacular y visible a simple vista. que esta vez, entonces, estará adornada con una lluvia de estrellas fugaces, grandes Pegasidas, este año particularmente propicio para la observación hasta por lo menos las 3 a.m.

No hacemos compromisos mañana por la noche: la por la noche entre el 10 y el 11 de julio el nos dara «Beso» de la Luna y Júpiter, un evento que no es muy raro pero siempre sorprendente y visible a simple vista. Esta vez, el espectáculo estará engalanado con una lluvia de hermosas estrellas. pegasidaseste año es particularmente favorable para observaciones hasta al menos las 3 am.

Según indica la UAI, durante la segunda parte de la noche entre el 10 y el 11 de julio, la Luna aparecerá en el horizonte oriental seguida de Júpiter, con ambas estrellas en la constelación de Aries (en Mapeó el cielo el 11 de julio alrededor de las 3:00).

Y eso no es todo, porque en la misma noche, esa noche entre el 1 y el 11 de julio, el pico Estrellas fugaces pegasidasy se llama así porque su resplandor, es decir, el punto de donde parecen partir los meteoros, se encuentra en la constelación de Pegaso (todavía hay debate sobre el cometa de origen).

Como explica UAI nuevamente, la radiación será visible A partir de las 23:00 horas, alcanza su máxima altitud sobre el horizonte (más de 60 grados) antes del crepúsculo matutino. La noche de mayor actividad, precisamente la comprendida entre el 10 y el 11 de julio, será muy adecuada para observar desde el final del crepúsculo hasta alrededor de las 3.00 (es decir, cuando la luna empieza a perturbar).

¡No faltemos a esta cita con el cielo, y pidamos muchos deseos!

Síganos cable | Instagram | Facebook | Tik Tok | YouTube

fuentes: AUI / Meteoritos UAI

Lea también: