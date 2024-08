Soy oncólogo y te explicaré qué hago para prevenir al máximo el riesgo de cáncer.

Un oncólogo estadounidense ofrece 5 valiosos consejos para reducir el riesgo de cáncer, y una vez más nos recuerda lo importante que es seguir hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

En los últimos años, lo que suscita preocupación Mayor incidencia de cáncer A nivel mundial, se ha destacado cada vez más la importancia de la prevención. No se trata sólo de hacerse chequeos periódicos, también se trata de adoptar buenos hábitos que muchas veces olvidamos o subestimamos.

michael a. Sikiris, un oncólogo estadounidense quien se desempeña como jefe de hematología en el sistema de salud de la universidad de miami y en el centro integral de cáncer sylvester, escribió un artículo para El Correo de Washington con Algunos consejos para la prevención del cáncer que se han difundido rápidamente.

Nació también de su historia personal (tiene un alto índice de tumores en su familia), explica Sikiris, que ha dedicado su carrera al estudio y tratamiento de los tumores. La importancia de tomar medidas preventivas diarias. El experto cita un estudio que realizóSociedad Americana del Cáncerpublicado en julio, estimó que en 2019, alrededor del 40% de los nuevos diagnósticos de cáncer en adultos de 30 años o más en los Estados Unidos fueron atribuibles a factores de riesgo modificables.

Sin embargo, es importante señalar que en muchos otros casos el riesgo de cáncer no se puede reducir simplemente cambiando nuestros hábitos, y en algunos casos sí.El diagnóstico es un evento algo fortuito.«, explica el experto.

Pero centrémonos en lo que podemos controlar: Para algunos tumores tenemos la posibilidad de tomar medidas para reducir los riesgos. Y definitivamente deberíamos hacerlo.

Aquí entonces 5 prácticas esenciales que el oncólogo ha incorporado a su rutina diaria Para mantener el riesgo de cáncer lo más bajo posible.

El Dr. Sikiris enfatiza la importancia de la protección UV como medida crucial en la prevención del cáncer de piel. Recomendar a Aplicar protector solar con SPF 15 o superior diariamente (En la playa o en la piscina obviamente necesitas protegerte más), así como usar sombreros y gafas de sol durante la exposición prolongada al sol. Esta precaución es especialmente importante para prevenir el melanoma y otros cánceres de piel asociados con la exposición a la radiación ultravioleta.

El experto escribe:

En un estudio de 2019, se descubrió que la radiación ultravioleta era el segundo factor más importante en el diagnóstico de nuevos cánceres en hombres (alrededor del 6 % de los casos de cáncer) y el quinto factor más importante en las mujeres (alrededor del 4 % de los casos de cáncer). No es sorprendente que la mayoría de los diagnósticos de cáncer de piel y no melanoma (cáncer de piel basal y escamoso) se atribuyan a la radiación ultravioleta.

Él agrega:

El alcohol ha sido identificado como un factor de riesgo importante para varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama y el cáncer gastrointestinal. Sikiris explica que es el cuarto factor más importante para diagnosticar un nuevo cáncer en los hombres (alrededor del 5% de los casos) y el tercero más importante para las mujeres (alrededor del 6% de los casos).

Por lo tanto se recomienda Limite el consumo de alcohol a 1 o 2 tragos por semana. Reducir los riesgos asociados al mismo. Su énfasis en la moderación refleja una gran conciencia de los efectos a largo plazo del consumo de alcohol.

Se sabe que fumar es la principal causa de varios tipos de cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. El experto escribe:

Pero hay buenas noticias: Las personas que dejan de fumar reducen significativamente sus riesgos. El riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad entre 10 y 15 años después de dejar de fumar y disminuye a niveles cercanos a los de los no fumadores para quienes dejan de fumar a los 40 años.

En cuanto al riesgo de cáncer de esófago, disminuye un 30%, mientras que el riesgo de cáncer de vejiga disminuye hasta un 50% 10 años después de dejar de fumar.

El ejercicio diario es otra recomendación importante. El oncólogo sugiere Dedicar al menos 30 minutos al día a la actividad físicaQue también podría ser una caminata rápida o una sesión de entrenamiento moderada.

Pero eligió otra opción:

Me levanto un poco temprano y me subo a la bicicleta estática que tengo cerca de mi habitación mientras me pongo al día con las redes sociales. De esta manera, sin importar el rumbo que tome el resto del día, he logrado al menos una cosa positiva para mí.