Cine: Muere la actriz estadounidense Gena Rowlands a los 94 años – la última hora

La actriz estadounidense Gena Rowlands, famosa por protagonizar las películas del director y primer marido John Cassavetes, falleció a la edad de 94 años. Los medios estadounidenses informaron sobre esto.





Rowlands murió rodeada de su familia en su casa de Indian Wells, California, según TMZ. Aún no se ha revelado la causa oficial de la muerte, pero su hijo Nick Cassavetes dijo en junio que su madre había estado luchando contra la enfermedad de Alzheimer durante los últimos cinco años.





Rowlands protagonizó diez películas de Cassavetes y estuvo casada con él durante 35 años, hasta su muerte en 1989. Su actuación en Woman Under the Influence de 1974, en la que interpretó a un ama de casa que padecía una crisis de salud mental, le valió un Premio de la Academia. Globo de Oro y las dos primeras nominaciones al Premio de la Academia a la Mejor Actriz. El segundo llegó cuando interpretó el papel principal en la película “Gloria” en 1980. Su carrera también incluyó actuaciones en teatro y televisión, la última de las cuales le valió cuatro premios Emmy y otro Globo de Oro. Su hijo Nick la dirigió en el drama romántico The Notebook en 2004. Se retiró de la actuación en 2015, el mismo año en que recibió un Premio de la Academia honorario por su trayectoria.



