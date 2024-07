Sony ha explicado por qué LEGO Horizon Adventures no llegará a Xbox, pero el motivo es curioso

En una entrevista reciente realizada por Stephen Totilo A de GameFile James Wendler, director narrativo de Guerrilla Games También se mencionó el motivo. LEGO Horizon Adventures no llegará a Xbox pero no La explicación parece algo extraña. Ya que esto parece deberse al deseo de «llevar el hardware de la PS5 al límite».

Bueno, Nintendo Switch y PC, pero ¿Xbox iba a poner demasiados límites?

La versión de Nintendo Switch claramente no representa potencial Explotación máxima del hardware de PS5 Como Xbox, según el director narrativo de Guerrilla Games.

«En este momento, estamos muy concentrados en llevar el hardware al límite y hacer que este juego sea absolutamente genial en este dispositivo», explicó el desarrollador al hablar de la PS5, pero en una respuesta directa a la pregunta de por qué el juego no era así. No está planeado para Xbox.

«Y sabes que no hicimos eso No hay nada que anunciar en Xbox «Por ahora», añadió Windeler, aclarando aún más el concepto. Si bien la idea de aprovechar al máximo el hardware a menudo tiene sentido cuando se trata de una exclusiva de una sola plataforma, en este caso se trata de una multiplataforma que no se presenta en una consola específica.

La tesis propuesta por Guerrilla Games es, por tanto, que desarrollar LEGO Horizon Adventures también en Xbox habría puesto limitaciones a la plena explotación del hardware en PS5, problema que evidentemente no surge al lanzar también el juego en PC y Nintendo Switch, según James Wendler.

Aunque esta reconstrucción puede parecer una simplificación excesiva, Windeler parece haber reiterado esencialmente el concepto al sugerir que el juego Inesperado en PS4 por los mismos motivos Entonces no aparece en Xbox.