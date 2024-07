Resultados de las elecciones británicas en directo | Encuesta a pie de urna: los laboristas ganan y el nuevo Primer Ministro Starmer: “Fe renovada en los laboristas”. El Partido Conservador de Sunak está en su punto más bajo histórico

¿Quién es Keir Starmer, el candidato del Partido Laborista en las elecciones británicas?

(Envío de Marco Imarício a Londres) La foto inesperada cuelga detrás de su escritorio en un tablero lleno de notas amarillas. Judy, la secretaria que organiza su agenda, extiende los brazos casi en tono de disculpa. “No sé cómo acabó allí, pero él mismo debe haberlo puesto allí: es su ídolo absoluto”. Con la camiseta rojiblanca con la que jugó en el AjaxEl joven Johan Cruyff sonríe a Keir Starmer Cada vez que se abre la puerta, vuelve de eso. Posible nuevo Primer Ministro del Reino Unido Los llama «Mis días con comidas triples». Tres desayunos, tres almuerzos y, a menudo, tres cenas.

La última parada antes de regresar a Londres, a la sede de su circunscripción, Camden, fue en Hucknall, una pequeña ciudad en el condado de Nottingham, al pie del llamado Muro Rojo del Partido Laborista. Tierras de clase trabajadora en las Midlands y el norte de Inglaterra que colapsaron en 2019 bajo los golpes del populismo teatral de Boris Johnson.. «Lord Starmer, ¿puedes estar en casa antes de las 6 de la tarde?», le preguntó uno de los pistoleros a última hora de la tarde, mientras jugaban juntos en el campo del equipo de fútbol local. La respuesta fue: «No lo creo». «Pero gracias a Dios aún no es viernes».

Cuando las cosas puedan ir bien, lo harán. La campaña electoral de Starmer parece estar trabajando para socavar la mayoría de los clichés. Incluso la polémica actual se ha vuelto a su favor por enésima vez. Durante su habitual programa matutino de radio, enfatizó que quiere hacerles pasar un buen rato a sus hijos, como diría cualquier padre. “Así que los viernes, como de costumbre, no haré nada relacionado con el trabajo después de las seis de la tarde, pase lo que pase”. Pero los conservadores atacaron con la cabeza: «Es una persona que respeta los plazos», «Será primer ministro a tiempo parcial».

el tambien interviene Rishi Sunakpara indicar que desde que estaba en calle abajo Nunca se apaga a las 6 de la tarde, al contrario. Pasan unas horas y entre los conservadores se extienden las sospechas de otro error de campaña del Pato Donald. Pero el misterioso Victoria, la reticente Primera DamaEstá tan obsesionada con la privacidad que nadie sabe los nombres de los dos hijos de la pareja, ¿no es judía? Oh.

como en Franciala campaña electoral inglesa también tuvo su subtemaAntisemitismo progresivo. Y de Abonado del Arsenal Además de ser un pequeño aficionado del Ajax, el equipo del gueto de Ámsterdam, Starmer no pierde la oportunidad de marcar otro gol en un contraataque: “Para algunas religiones, el viernes por la noche es un momento importante. Pero querer estar con mis seres queridos también es importante”.

​No es cierto que Keir Starmer simplemente se esté aprovechando de la disolución de los conservadores.. Y en su pequeña oficina de Camden, también cuidadosamente seleccionada, en uno de los pocos proyectos de vivienda pública del vecindario, sus leales ayudantes dicen que «tiene todas las cartas en orden». empezando desde Orígenes de la clase trabajadoraSaludó con orgullo, A pesar de su título de Oxford Su residencia en la rica zona de Kentish Town también lo convierte en un ejemplo de la clase alta británica.

Nació en 1962 en los suburbios de Londres, hijo de Rod, un fabricante de herramientas de fábrica, y Josephine, una enfermera de baja debido a una enfermedad grave. Ambos socialistas, sus padres lo llamaron Keir, que en gaélico significa «oscuridad», en honor al líder minero escocés Keir Hardie. Su padre le prohíbe ver televisión. Su reacción fue desarrollar una obsesión por el fútbol, ​​que hoy utiliza como alegoría de cualquier tema. Ayer mismo le preguntaron si imaginaba que algún día podría convertirse en primer ministro: “Mis cuatro hermanos no pudieron ir a la universidad. Fui el primero en la familia en hacer esto. «Siempre había una voz en mi cabeza que me decía: la gente como usted no se convierte en parlamentario».

Starmer the Obscure comienza como abogado. En este cargo conoce a su colega “Vic”, que trabaja en 1997. Voluntario para la campaña de Tony Blair. Ella lo convirtió al vegetarianismo, no del todo, y lo introdujo en la comunidad judía de Londres. En 2019, cuando Se convierte en secretario del desastroso Partido Laborista, acusado de antisemitismoLa creencia general es que un hombre de rostro amable y palabras siempre maravillosas es un carácter transitorio. Kerr y Vick, que lo habían convencido varias veces de que no se rindiera, tenían otras ideas. Starmer inicia una especie de terapia de shock. elogiar Margaret Thatcher Como un «brillante ejemplo de servicio público».

Aborda el tema de los costos. Transformación ambientaltabú en la izquierda. Elimina cualquier discusión sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea., incluso definido como “una oportunidad de perfección”. La verdadera revolución es la eliminación de elementos que apestan a antisemitismo, empezando por su predecesor. Jeremy Corbyn. Lentamente, y no sin contradicciones, el Partido Laborista está volviendo a convertirse en una opción potable para la clase media. Los conservadores hacen el resto. Starmer nunca retrocede, pero está comprometido a transmitir una imagen de dureza a un país temeroso de su decadencia.

Ayer, en el Hucknall Stadium, también le preguntaron qué definición se daría a sí mismo. Lo pensó por un momento. “Soy una persona que cuando nota un problema intenta solucionarlo.. Muchos creen que la pasión consiste en gritar e insultar. Pero para mí se trata de arreglar las cosas, de mejorarlas”. Inmediatamente después, Keir Starmer se giró y chutó el balón con el pie izquierdo, como le gustaba hacer a menudo a Cruyff, y se fue a portería vacía.