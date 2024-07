«Somos prisioneros de una fuga bloqueada durante diez horas».

Treviso – Un avión procedente de Oslo fue desviado de Venecia a Treviso. El avión partió de Corfú y se esperaba que llegara al aeropuerto de Treviso a las 17.05 horas, pero llegó después de las 20.00 horas. Una serie de aviones despegaron con retrasos que oscilaron entre unos minutos y una hora y un vuelo fue cancelado. Tampoco ayer fue un día fácil para quienes tuvieron que abordar aviones y Canova en Treviso no fue la excepción. Los «fallos» informáticos que el viernes dejaron en tierra vuelos en todo el mundo y perturbaron muchos servicios que ahora se gestionan únicamente a través de tecnologías digitales, también afectaron directamente a los aeropuertos pequeños. Las previsiones indican que las molestias, tras las rápidas cancelaciones de los últimos días, especialmente en los grandes centros, deberían disminuir aún más hoy y deberían terminar mañana, para deleite de quienes han reservado aviones y hoteles desde hace tiempo o ya han fijado citas de negocios. Pero el viernes, en pleno confinamiento, subir al avión y volver a casa fue realmente épico. Algo sabe de esto Giovanni Bernardelli, ex presidente del consejo municipal de Conigliano, que tuvo la desgracia de programar su regreso de Gales en un día negro para la aviación mundial. El resultado: un vuelo de regreso con un retraso acumulado de más de cinco horas entre el aeropuerto inglés de Bristol y el aeropuerto holandés de Ámsterdam en un viaje que duró en total casi diez horas desde Bristol a Venecia.

Odisea

“Cuando finalmente pudimos, pasada la medianoche, aterrizar en Venecia – cuenta Bernardelli – nos dijeron que teníamos mucha suerte, además de ser los primeros pasajeros en llegar por la noche”. La tranquila jornada de pesadilla comenzó para la familia Bernardelli, además de para Giovanni en el viaje en el que iban su mujer y sus dos hijas mayores, a media mañana del viernes: «Cuando llegamos a Bristol – dice Giovanni – trajimos el Coche que habíamos recogido a tiempo para alquilarlo. Mientras me acercaba al aeropuerto, miré los sitios web de información y entré en pánico: todos abrían con noticias sobre el bloqueo aéreo global. A los pocos minutos se dio cuenta de que había acabado en medio de una tormenta de información que lo había abrumado a todo y a todos. “En el aeropuerto de Bristol hubo una confusión única, con colas muy largas y gente sentada en el suelo. «Todo el mundo está confundido». El problema no fue tanto la cancelación de vuelos, ya que no había muchos en los aeropuertos pequeños, sino el bloqueo total de los ordenadores: «El personal tuvo que hacer todo a mano, rellenando todos los formularios de embarque». pasa con un bolígrafo…como hablábamos Para miles de personas con documentos en la mano, las operaciones que normalmente duran unos minutos duraban un cuarto de hora por persona, para agilizar las cosas ni siquiera pesaban el equipaje. póngalo directamente en la bodega de equipaje. La salida fue emocionante: “Mis hijas iban en un vuelo de Ryanair y mi mujer y yo en un avión de KLM”, continúa. “Tuvimos un retraso de una hora y media, pero una vez que las niñas subieron al avión, se fueron. Estuvimos en la pista durante dos horas y media antes del despegue. En el avión contaron el número de pasajeros seis veces porque los números no eran correctos. Mientras sus hijas luchaban por volar directamente a Venecia, los Bernardelli hicieron escala en Ámsterdam: “Aquí el retraso para el próximo vuelo fue de unas dos horas y media”. .Se bloqueó todo, lo cual es una situación realmente ridícula”. Sin embargo, debo felicitar a los empleados de las diferentes empresas porque hicieron todo lo que pudieron, pero volver a casa fue un verdadero logro”.

