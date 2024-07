El futuro de Venezuela – Camila Desideri

En cuanto a la transparencia de la votación, en mayo el Consejo Nacional Electoral canceló la invitación a observadores de la Unión Europea. Unos días después, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunció que no enviaría sus observadores porque no había tiempo para formar un equipo con las características adecuadas para una misión de este tipo. Incluso si los observadores internacionales no pueden garantizar la buena marcha del proceso de recuento, El escribe Tamara Tarasiuk Brunner en Americas Quarterly ayuda a los votantes a sentirse más protegidos y seguros. También son preocupantes las dificultades burocráticas que enfrentan muchos votantes al registrarse para votar, tanto en Venezuela como en el extranjero.

Bruner relata su experiencia personal en el consulado de Montevideo, Uruguay, mientras The New York Times la perfila Reportaje Preguntar. “Frente al Consulado de Venezuela en Madrid, España, la fila es muy larga. Mujeres embarazadas, familias con niños pequeños y ancianos se presentaron hasta cuatro horas antes de que abriera la oficina para intentar registrarse y votar en las elecciones del 28 de julio. Adriana Rodríguez, de 47 años, salió de Venezuela en 2018 y llegó a las 8 a.m. durante los últimos dos días. En ambas ocasiones hizo cola durante horas solo para que, cuando le tocara el turno, le dijeran que no podía inscribirse porque no quedaba espacio para ese día.

Este es sólo uno de los muchos casos que relatan los venezolanos residentes en el exterior: suman entre tres y cinco millones y medio, y se encuentran principalmente en España, Estados Unidos y otros países de América Latina, como Colombia, Argentina y Chile. Pero actualmente sólo 69.000 han podido registrarse para votar. “Estas elecciones podrían ser cruciales para determinar el futuro de la democracia en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero en los últimos años casi una cuarta parte de la población se ha marchado debido a la crisis económica y a un gobierno cada vez más autoritario. .”