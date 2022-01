Soleil Sorge e Manila Nazzaro, lite al GF Vip/ «Mi sono rotta, piena di te e…»

Amicizia al capolinea tra manila nazzaro y Soleil Sorge. Durante la 38esima puntata del Grande Fratelo Vip 2021 nel corso della quale Manila ha nominado Soleil non avendo gradito il suo atteggiamento, c’è stata un’infuocata Discussione durante la pubblicità. A scatenare la rottura definitiva tra le due è stata la seguente battuta fatta da Soleil durante l’appuntamento con la radio del GF Vip: “Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio. Se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi dispiace”. Una battuta che aveva portato le due a discutere negli scorsi giorni e che le ha portate a scontrarsi anche ieri sera durante la puntata.

Nessuna delle due sembra intenzionata a fare un passo indietro per salvare un’amicizia nata sin dalle prime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà. “Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che finge le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima“, ha sbottato Soleil.

Il rapporto tra Manila Nazzaro y Soleil Sorge ha cominciato ad incrinarsi con l’ingresso nella casa del Grande Frateello vip di Delia Duran. Ieri sera, durante la puntata, Soleil ha ribadito il concetto: “Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. «Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti».

Delusa dall’atteggiamento dell’ex Miss Italia, la Sorge ha concluso così: “Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non è hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate.”

