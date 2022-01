Bonus Partite IVA, come ottenerlo e quali lavoratori possono richiederlo

Come funziona il Bonus Partite IVA e cosa è richiesto allo scopo di potere avanzare domanda. Quanto frutta e quali spese copre, tutti i dettagli.

Bonus Partite IVin cosa consiste questo provvedimento studiato dal Governo e che si aggiunge alla pletora di altre misure volte ad incentivare i consumi e le attività economiche fornendo sgravi fiscali e sussidi economici, soprattutto a determinete categorie.

Nel caso del Bonus Partite IVA, destinatari della misura sono i lavoratori autonomi che devono avere necessariamente il POS. In questo modo quindi si procede con quello che è l’obiettivo principale delle autorità di controllo finanziarie, ovvero promuovere i pagamenti tracciabili, che avvengono con moneta elettronica.

Nel Bonus Partite IVA la promoción di questa forma di versamento è fondamentale. Non tutti si adattano però, a causa dei costi di gestione connessi. Vediamo più nel dettaglio come si può accedere a questa misura.

Bonus Partite IVA, in cosa consiste e come si ottiene

Ovviamente la Partita IVA è un requisito indispensabile per potere ottenere il sostegno economico del caso. Il riconoscimento economico è erogato sotto forma di credito di imposta ed è tranquillamente cumulabile con altre misure. E può essere sfruttato per acquistare i necessari strumenti di tracciamento come un lettore POSoltre che per le già citate spse di commissione.

Il bonus in questione ricopre un period retroattivo che parte dal 1° luglio 2021 ed è valido hasta prossimo el 30 de junio de 2022. Por chi è munito di registratore di cassa occorre anche dotarsi di memorizzazione del trasferimento compiuto, con i dati che vengono poi rilevati dall’Agenzia delle Entrate.

Tale sussidio va richiesto mediante la compilazione di un modello F24 da allegare alla propria dichiarazione dei redditi. Di seguito c’è la scala di valore del provvedimento en base ai ricavi dichiarati:

