Soldados detrás, desbloquea cartas y arandelas como premio – Corriere.it

De francesco battistini

Ve a votar por la inclusión. También puede seleccionar 'No': en este caso, sus datos se registran. «O un enmascarado te golpeó en los riñones»

KIEV – Votamos en los parques y en el centroTele. En cocinas y escaleras de edificios. En bares y tiendas. En los mercados y en los techos de los coches. No hay puestos, no hay bolígrafo bien. La cruz debe hacerse bajo la mirada de la Comisión Electoral y dos hombres encapuchados y armados. La tarjeta no se dobla y termina abierta de par en par dentro de botes portátiles de vidrio, tal como sucedió en 2014 en Crimea, donde era normal que los soldados de Putin controlaran la votación. «También puede seleccionar» No «- nos dice DK, 46, que vive en Kherson – en este caso, escriben sus datos. Si se niega a votar, tiene dos opciones. O encuentras un buen cajero que te aconseja tener cuidado, porque tienes trabajo e hijos. O, si nadie te está filmando, puedes patearte los riñones de los encapuchados.¿Qué elegirías?” Dormiré cinco noches fuera de casa. No lo encontraré.