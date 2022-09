Nota de la Embajada de Venezuela en Roma. Reunión con Curicio, Ozo y Vasapollo sobre las perspectivas económicas de la República Bolivariana

En la sede de la misión diplomática venezolana en Roma, se llevó a cabo un encuentro titulado: “Recuperación Económica en Venezuela: Actualidad y Perspectivas de Inversión”, con la participación de la Profesora y Economista venezolana Pasqualina Corcio, y Profesora de Políticas Económicas y Economía en la República Bolivariana de Venezuela. Desarrollo, Departamento de Estudios y Culturas Europeos y Americanos, Universidad La Sapienza de Roma, representante de los países latinoamericanos para los sectores de relaciones internacionales, economía, desarrollo y turismo.

El encuentro, organizado por la misión diplomática bolivariana, fue inaugurado por la Encargada de Negocios en Italia, María Elena Ozo, quien envió un mensaje a representantes del mundo empresarial e instituciones del país europeo, destacando que, a pesar de la situación que vive el país Venezuela ha visto la imposición de medidas coercitivas unilaterales, es decir, en un momento de recuperación económica con muchas posibilidades para los inversionistas. “Nuestro gobierno está impulsando la inversión extranjera al país para producir y contribuir al desarrollo del país en un momento favorable y de crecimiento”.

Al abrir la reunión, el profesor Vasapolo destacó que Venezuela es el país que actualmente tiene la tasa de crecimiento más alta de América Latina. “A pesar de las sanciones y el embargo, desde el tercer trimestre de 2021 ha habido un crecimiento del 14% y actualmente del 19%”. De hecho, -añadió el académico italiano- la Comisión Económica para América Latina y el Caribe habla de un crecimiento promedio de 5-10%. “La diversificación económica emprendida por el presidente Maduro puede abrir nuevas estrategias de desarrollo a nivel nacional e internacional, a través de las políticas de desarrollo económico implementadas por el gobierno (petróleo, minerales, turismo, comercio exterior y agricultura)”.

La economista Pasqualina Corcio agradeció la invitación de la misión diplomática y aclaró aspectos básicos de la economía venezolana, la situación que crea el bloque, las perspectivas de la economía venezolana y las oportunidades de inversión. «La economía venezolana, aunque no es un solo país productor, es un solo exportador (90%). Por eso, superar la renta petrolera es superar la exportación única y ese es el mayor desafío. El 85% de la producción no petrolera permite abastecer el mercado En este sentido, la diversificación de las exportaciones es una posibilidad importante.En cuanto a la producción agrícola, el país actualmente produce el 85% de lo que consume e importa de materias como trigo, granos y otros productos que no se producen en el territorio nacional. «

En ese sentido, “el gran desafío de Venezuela es producir más para el abastecimiento interno y al mismo tiempo diversificar las exportaciones, porque si algo debilita la economía venezolana son precisamente los ingresos que dependen del petróleo y de sus fluctuaciones en los precios”. , enfatizó el profesor. Entre 1999 y 2013, el mayor crecimiento económico se registró en Venezuela y no solo por los altos precios del petróleo. Esto es gracias a las políticas impulsadas por el gobierno. Las acciones coercitivas unilaterales comenzaron en 2014, y esto incidió en la escasez de divisas, que impidió la adquisición de los productos necesarios. Las sanciones crearon un bloqueo financiero y petrolero y el efecto fue inmediato y poderoso. “Hoy aún existen 502 sanciones adoptadas por Washington contra Venezuela. Esto genera grandes dificultades en las relaciones comerciales internacionales. Nuestro país da señales de recuperación. El desafío ahora es continuar el proceso de diversificación y eliminar el bloqueo ilegal y criminal contra Venezuela. 30 millones de venezolanos”, agregó.

Curcio también denunció la manipulación del tipo de cambio del bolívar a través de páginas web que ponen un falso valor de la moneda: «En Venezuela la caída fue de 5 mil millones y la inflación afectó la economía y el poder adquisitivo. Hoy, en este clima de recuperación, hay muchas oportunidades de inversión en el país, las máquinas y tecnologías son esenciales para la producción, así como el desarrollo nacional de sectores estratégicos como el químico y farmacéutico, junto con el sector del transporte, sectores desarrollados por países como Italia.”

Fuente: Prensa. Ampavinet 09/07/2022