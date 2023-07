Sofia Salomon, la supermodelo que aspira a Miss Venezuela

Si es aceptada, será la primera en participar en el concurso.

L’El entusiasmo de los venezolanos por los concursos de belleza no tiene paraleloY señorita venezolana – Crown Jewel – Podría ser el único evento capaz de unir a un país tan profundamente dividido. Una vez al año, la raza y la política se dejan de lado mientras la nación sudamericana se prepara para ver quién representará a Venezuela en el escenario de Miss Universo. Pero detrás de los vítores y aplausos de las mujeres que se disputan el codiciado título, hay una Una sociedad muy conservadora, que no tolera en absoluto la violación de normas heterogéneas.. Sophia Salomon está lista para desafiar este status quo. La influencer y modelo de Instagram hizo exactamente eso. Solicitud para participar en el concurso Miss Venezuela de este año. De ser aceptada, será la primera mujer transgénero en participar. El año pasado, Salomon se ubicó entre los seis primeros de Miss Mundo, el certamen más grande del mundo para mujeres transgénero. «Cuando entré en la competencia internacional, me preguntaron qué ley de mi país cambiaría», dijo Salomon. «Respondí que desearía que la legislación hubiera cambiado para que las mujeres trans pudieran ser admitidas con cualquier nombre con el que se sintieran más seguras».